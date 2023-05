Pierre-Emmanuel Chartier remplace Reiner Hoeps à la tête de Mercedes-Benz France Pierre-Emmanuel Chartier prendra ses nouvelles fonctions de président de Mercedes-Benz France et directeur général de Mercedes-Benz Cars à compter du 1er août 2023. Il remplacera Reiner Hoeps, qui avait pris les rênes de la marque allemande en France en 2017.

Benoît Landré Par

Président de Mercedes-Benz Belgique-Luxembourg et Pays-Bas (Benelux) depuis 2020, Pierre-Emmanuel Chartier va prendre la présidence de Mercedes-Benz France et la direction générale de la marque automobile allemande à compter du 1er août 2023. Il succèdera à Reiner Hoeps, qui avait été nommé à la tête de Mercedes-Benz France en 2017. Le dirigeant allemand prendra la direction de Mercedes-Benz Iberia et Espagne à compter du 1er juin 2023.

Un parcours de plus de vingt ans chez Mercedes-Benz

Pierre-Emmanuel Chartier, 52 ans, est diplômé de l’ISC Paris et titulaire d’un double Master en marketing de l’ESC Rouen. Il a débuté sa carrière chez Mercedes-Benz France en 1995 en tant qu’attaché de direction voitures particulières. Par la suite, il est devenu chef de district et chef de produit.

En 2000, Pierre-Emmanuel Chartier est promu chef du département des ventes Smart au sein de la direction générale de Mercedes-Benz VP et Smart. En 2006, il devient directeur général de la filiale Mercedes-Benz Côte d’Azur, cédée depuis au groupe Bymycar.

Au sein du groupe Daimler en 2014

En 2011, il prend les rênes de la direction nationale des ventes pour accompagner le lancement de la nouvelle génération de véhicules compacts. En 2014, après un court passage au poste de directeur général Mercedes-Benz Retail France et directeur général de Mercedes-Benz Paris, il rejoint le siège de Daimler. Il participe à la création de la région Overseas en tant que directeur après-vente, développement réseau et filiales de distribution.

En 2018, il est nommé président de Mercedes-Benz Portugal et directeur général de Mercedes-Benz Cars Portugal, avant d’occuper les mêmes fonctions en 2020 au Benelux.