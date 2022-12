Plein feux sur l'occasion entre particuliers Des chiffres de ventes inédits, des ambitions de digital. Si la pandémie n'a pas tant été une aubaine pour la vente en ligne de voitures d'occasion entre particuliers en 2020, elle aura au moins permis de démocratiser la pratique et de lui donner plus d'intérêt.

« Résiste, prouve que tu existes », si l’on devait attribuer un slogan au marché CtoC de l’occasion automobile en France en 2020, serait-ce certainement celui chanté par France Gall. Plus sérieusement, la vente de VO entre particuliers ne s’est jamais aussi bien portée : non seulement, les professionnels du secteur ont su limiter la casse pendant cette année touchée de plein de fouet par l’épidémie de Covid-19, mais ils ont fait en sorte de braquer tous les projecteurs sur leur activité et leur site web dédié. « Le marché de l’occasion a toujours été important en France et les transactions entre particuliers y ont toujours représenté les deux tiers. La débrouille entre automobilistes pour vendre ou acheter une voiture est une réalité, et les services à distance associés que nous apportons qui sont autant, voire plus nombreux que ceux proposés en concession, ont changé le regard et l’intérêt pour la vente distance », explique Frédéric Lecroart, fondateur de la plateforme Carventura.

En mal de notoriété

À Laurent Potel, fondateur du site Reezocar de renchérir : « Nous existons depuis 7 ans et nous voyons seulement aujourd’hui que la perception de la vente à distance a évolué. Le fait d’opérer à distance est techniquement compris, mais il est éminemment accepté. Une demande de plus en plus forte va se faire ressentir et cela va devenir un basique, un réflexe. Je ne dis pas que les clients n’iront plus en concession, mais de ce qui était marginal, comme le parcours d’achat en ligne, sera d’autant plus intéressant pour eux demain ».



Puis, suit le discours de Mathias Hioco, le fondateur de Carizy : « Quand on est une jeune société, le plus dur est de se faire connaître. C’est aussi très coûteux. Mais pendant cette période de crise, nous avons réduit drastiquement notre budget d’acquisition client puisque nous avons constaté une forte accélération de la demande, et qui plus est naturelle. Ce qui traduit un changement de comportements des consommateurs, ils ont davantage compris l’intérêt de notre offre. Nous avions un coup d’avance et cela a payé ».



Si ces trois jeunes entrepreneurs se montrent confiants, c’est parce qu’ils ont tous enregistré d’excellents résultats sur l’année malgré un contexte économique tendu. Rappelons aussi les bons chiffres du marché de l’occasion versus le marché du neuf en France. Les ventes de seconde main ont bien résisté en 2020, soit à 5 589 835 de véhicules écoulés, concédant une baisse de seulement 3,5 % par rapport à l’exercice 2019 (un record avait alors été établi à 5,79 millions d’unités). Les immatriculations de voitures neuves ont, quant à elles, sensiblement chuté de 25,5 %, avec seulement 1 650 118 unités. Aujourd’hui, c’est une vente VN pour plus de trois véhicules d’occasion qui trouvent preneur !

Réagir et anticiper la demande

Les chiffres surprenants de l’occasion en pleine pandémie trouvent leur explication dans les échanges entre particuliers, ainsi boostés par plusieurs éléments. L’aide gouvernementale via la prime à la conversion d’une part, les problèmes de stock et de délais de livraison des véhicules neufs chez les concessionnaires de l’autre, puis les showrooms fermés, mais aussi un pouvoir d’achat en baisse, de nouveaux besoins de mobilité individuelle, une sensibilité écoresponsable... La conjonction de tous ces faits a permis à la vente d’occasion en ligne de se démocratiser. Les acteurs de cette activité récente se sont glissés dans la brèche et sont devenus davantage visibles. Pour la start-up Carizy, le bond des ventes a atteint + 50 % en 2020 avec pas loin de 500 transactions mensuelles.

« Il s’agit d’une année d’accélération : nous avons maintenu 50 % de notre activité sur le 1er semestre, laquelle a fortement augmenté sur le second, défiant toutes nos espérances. », assure Mathias Hioco.

Avec ses équipes, il a mis en place, dès le premier jour du confinement, la livraison du véhicule au domicile des particuliers gratuitement. Jackpot, ce service a concerné 95 % des ventes en mars et en avril. « Nous avons appuyé la communication sur la livraison, qui reste un atout aujourd’hui, même si celle-ci n’est gratuite chez nous que sur les 50 premiers kilomètres », ajoute le dirigeant. L’autre axe de développement a été le financement en ligne avec signature électronique à distance, soutenu par la Diac de Renault. Notons qu’en concession, le financement 100 % en ligne est encore l’un des points noirs de la vente sur Internet… « En 2021, nous allons tout faire pour aider le consommateur à franchir le pas de l’achat d’occasion en ligne ».

Satisfaction d'immédiateté

Frédéric Lecroart de Carventura renchérit : « Nous revendiquons notre rôle de coach et pouvons répondre à toutes les questions, du financement, à la remise en état, en passant par la livraison, l’étude de marché, la garantie, etc. ». Lui aussi a lancé un nouveau service sous fond de partenariat : il fait appel au courtier Lenbox pour multiplier les chances d’acceptation des demandes de financement de ses clients, dont la situation financière est fragilisée par le contexte actuel. « Si leur dossier est refusé, à nous de leur trouver une voiture moins chère », confirme-t-il. Celui-ci va également étendre les partenariats avec les garages pour mettre en place des « bons plans entretien » et créer un réseau labellisé Carventura. Pour lui, la vente de véhicules d’occasion entre particuliers en ligne est sans nul doute la meilleure solution pour préserver son budget, s’affranchir de tout contact en cette période de crise et garantir sa satisfaction d’immédiateté et de sécurité.