Pneumaclic croît ses ventes de 25% sur la saison hiver 2018/2019 Le site d'e-commerce et filiale de Point S explique la croissance de ses ventes en volume « bien au-dessus du marché français » par le développement de son service après-vente et de son portefeuille clients.

Par Justine Pérou

Les clients de la plateforme ont privilégié les marques premium avec une part à 59% sur les ventes totales

La saison hiver 2018/2019 a ravi Pneumaclic. La plateforme BtoB en ligne a enregistré une progression de 25% de ses ventes de pneumatiques en volume, de novembre à mars par rapport à cette même période précédemment. « Une performance bien au-dessus du marché » selon la société filiale de Point S, soit des résultats nationaux à -6,6% en novembre et -19,4% en décembre 2018. A noter que Pneumaclic a affiché une croissance de 40% sur le seul mois de novembre.

« Le renforcement de notre politique commerciale - offres « linéaires » et « bonus logistiques » - nous a permis de gagner des clients « grands comptes ». Ces derniers commandent des volumes plus importants, répartis sur tout le territoire. Nos dizaines de plateformes qui alimentent le site internet sont bien positionnées en France. Pendant cette saison hivernale, Pneumaclic a su garantir des livraisons en 24/48H, même par temps de neige », assure Philippe Eyraud, directeur commercial de Pneumaclic.

En détail, les clients de la plateforme ont privilégié les marques premium avec une part à 59% sur les ventes totales : Michelin, Goodyear et Continental ont été les plus plébiscitées. Les « quality » ont représenté 34% et les « budget », 7%. Aussi, les pneus hiver ont connu une très bonne saison avec une évolution des ventes à +35% sur un marché de +15% selon la société. Les pneus quatre saisons ont atteint une hausse de 15% chez Pneumaclic quand le marché a dépassé 8%.