Près de 96 millions de véhicules produits dans le monde en 2018 Après un record historique en 2017, le volume de production automobile mondiale a baissé de 1,1% l'année d'après. Malgré une stabilité globale, l'OICA parle de contrastes importants entre les régions. La France fait figure de proue.

L’Organisation internationale des constructeurs automobiles (OICA) vient de dresser le bilan de 2018 sur la production automobile mondiale qui reste relativement stable. En effet, après huit années de croissance continue et un record historique en 2017 à 97,4 millions de véhicules produits dans le monde (toutes catégories confondues), la cadence de fabrication a très légèrement ralenti de 1,1% au global un an après avec près de 96 millions d’unités enregistrées. Mais selon L’OICA, « cette stabilité globale n’est pourtant pas homogène dans toutes les régions du monde » et également par canal de production.



Déjà, dans le détail, les véhicules particuliers ont accusé un repli de 3,2% pour atteindre 70,6 millions (vs 72,9 millions en 2017) alors que les véhicules utilitaires légers ont progressé de 5,9% (20,6 millions contre 19,4 millions d’unités) et que les véhicules industriels ont augmenté de 3,5% à 4,2 millions d’unités.

Les performances de la France

Par pays, les différences sont aussi frappantes. Les premières concernent l’Europe : « bien que le repli à 21,3 millions d’unités produites reste modéré par rapport à son niveau de 2017 (22,2 millions d’unités) - soit plus de 22% de la production mondiale, la production de chaque pays y est assez contrastée », selon l’organisme. Par exemple, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Italie ont diminué leur production respectivement de -9, -8% et -7% quand celle de l’Espagne a baissé modérément de 1%. La France a quant à elle signé une croissance de 2% à 2,3 millions d’unités comme les pays de l’Est qui sont parvenus à +5%, soit 4,2 millions de véhicules produits au total. La Russie a marqué le marché avec +14% !



L'Afrique a tiré la production

En Amérique, la production de 20,8 millions d’unités en 2018 représente un poids comparable à celui de l’Europe de plus de 21% de la production mondiale. La production n’a pas faibli aux Etats-Unis comme au Mexique grâce aux VUL, soit une hausse enregistrée de 4%. Alors que le Canada a chuté pour la deuxième année consécutive et que l’Argentine a subi une baisse de la production à -1%, le Brésil a relevé sa cadence de fabrication de 5%.



Selon l’OICA, l’Asie-Océanie représente plus de la moitié de la production mondiale mais a diminué de -2% à 52,5 millions de véhicules produits. Cela s’explique par les mauvais résultats de la Chine, premier producteur dans le monde : -4% et 27,8 millions.



Pour finir, l’Afrique a mené sa barque en 2018 et a présenté de bons résultats : le continent a fortement augmenté sa production de 12% et est parvenu à produire 1,2 million de voitures. C’est grâce au Maroc et à l’Algérie qui performent respectivement à 18 et 17%.