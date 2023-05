Quand les groupes de distribution peinent à recruter leurs nouveaux talents Digitalisation du parcours d’achat, boom du véhicule électrique ou encore féminisation des effectifs, les groupes de distribution automobile sont aujourd’hui confrontés à de nouveaux besoins d’embauche. L’argus fait le point sur ces profils que le secteur automobile peine à attirer.

Par Robin Schmidt

Voir les photos Les jeunes, les femmes, mais aussi les métiers du digital et de l'après-vente sont aujourd'hui très convoités par les groupes de distribution automobile, qui rencontrent cependant encore des difficultés à les recruter. DR

L’émergence des ventes en ligne et du véhicule électrique a obligé le secteur automobile à se réinventer. De nouveaux besoins de recrutement voient le jour et contraignent les groupes de distribution à s’ouvrir à des profils non issus de ce milieu professionnel.

Ces nouveaux métiers de l’auto, également appelés « nouveaux talents » et jusqu’ici réservés à d’autres secteurs, s’avèrent aujourd’hui indispensables aux groupes de distribution, qui doivent s’adapter aux évolutions du marché et répondre aux enjeux de mobilité de demain. La distribution automobile rencontre toutefois quelques difficultés dans les processus de recrutement de ces nouveaux profils, qui ne semblent pas être particulièrement attirés par ce domaine d'activité.

Des besoins dans l’après-vente…

De nombreux métiers sont aujourd’hui en tension dans le secteur automobile, et plus précisément dans la branche de l’après-vente, où les candidatures manquent toujours à l’appel. « Aujourd’hui, la plus grande difficulté de recrutement concerne les métiers liés à l’après-vente. On recherche donc des personnes au niveau des métiers de la réception ou de la production, mais également des mécaniciens et surtout des techniciens liés à la toute récente bascule technologique vers l’électrique. On a aussi de vrais métiers en tension aujourd'hui dans la branche automobile, notamment concernant l'activité carrosserie » explique Thomas Martin, directeur des ressources humaines du groupe Emil Frey France.

Certaines professions telles que les mécaniciens, les carrossiers ou encore les ouvriers de maintenance peinent ainsi à recruter, puisque le nombre de postes à pourvoir est largement supérieur au nombre de candidats. Ces métiers manquent également d’attractivité auprès des jeunes,. Mais un intérêt grandissant pour l’alternance et la mise en place de nouvelles certifications de la branche pourraient finalement inverser la tendance et accentuer le recrutement sur ces métiers en tension.

… et dans le numérique

Chef de projet digital, traffic manager, développeur applicatif web… Voici quelques exemples des nombreuses offres d'emploi que l'on peut retrouver lorsqu’on se rend sur le site de recrutement du groupe Jean Lain Mobilités. Des métiers qui étaient encore il y a peu de temps étrangers aux groupes de distribution mais qui, par le développement du digital dans le parcours d’achat automobile et la démocratisation du véhicule électrique, sont devenus essentiels.

« Les booms du véhicule électrique, du véhicule d’occasion et de la vente sur Internet font émerger des besoins nouveaux en conseil de vente, analyse de données, relation client, marketing… » commente François Désarmeaux, président de DBF Automobiles. Qui poursuit : « Comme chez Apple, nous recrutons des conseillers experts. Cela fait partie des nouveaux métiers que l’automobile est en train d’intégrer. Il s’agit en l’occurrence de présenter une nouvelle technologie, d’expliquer posément tout ce qu’une voiture électrique peut faire. Nous avons aussi énormément investi dans les métiers de la vente à distance, avec Internet. »

Toujours trop peu de femmes dans l’automobile

Sur l’ensemble de la branche automobile, les femmes représentent aujourd’hui près de 23 % des emplois salariés. Un chiffre encore trop peu élevé lorsqu’on le compare à celui d’autres secteurs d’activité. « Dans nos concessions, si vous prenez les métiers de la vente, on est à presque 40 % de féminisation, sauf qu’il s’agit-là de petits effectifs. Si vous allez dans nos ateliers et nos magasins, qui représentent environ 75 % des effectifs d'une concession, vous allez être à 1 % de féminisation. Et c’est bien dommage ! Car on a des métiers qui sont typiquement faits pour des femmes. Malheureusement il y a trop d'idées reçues, et on ne peut pas à notre échelle changer la société… », précise Thomas Martin.

Cependant, la dernière campagne de l’Observatoire des métiers des services de l’automobile de l’Anfa montre qu'à l'avenir les femmes seront davantage présentes dans le secteur. En effet, à la rentrée 2022 le nombre d’inscrites à une formation auto a bondi de 14 % par rapport à l'an passé, avec 350 inscriptions supplémentaires. « On ne peut pas se passer de 50 % de la population. Mais la vraie question à se poser, c'est comment faire pour attirer les candidates et féminiser certains métiers de l’automobile », conclut le directeur des ressources humaines du groupe Emil Frey France.