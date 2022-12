Quelle est la principale préoccupation des réparateurs automobiles ? Selon un sondage réalisé par le Gipa et Equip Auto, le recrutement du personnel arrive en tête des inquiétudes principales chez les réparateurs agréés français pour les deux prochaines années. Les professionnels se disent aussi préoccupés par les enjeux entourant le véhicule électrique.

Justine Pérou Par

Voir les photos Quels sont les enjeux et préoccupations des réparateurs pour les deux prochaines années en France ? PATRICK BERNARD

En marge du Salon Equip Auto, qui se déroulera du 18 au 22 octobre 2022 en même temps que le Mondial de l’auto à Paris porte de Versailles, le Gipa et les organisateurs de l'événement pro que sont la Fiev, la FFC et le groupe Comexposium ont voulu identifier les priorités des professionnels du secteur l’automobile en France dans le cadre de leur activité. L’étude porte sur les réponses données, du 20 avril au 23 mai, par 991 réparateurs sondés, indépendants sous panneau ou non (RA1, RA2, MRA, centres-autos, réparateurs rapides, pneumaticiens).

Les réparateurs automobiles préoccupés par le recrutement

À la question : « Quelles sont vos principales préoccupations pour les deux années à venir ? », cinq items se dégagent. Sans grande surprise, le recrutement de personnel demeure la grande inquiétude des sondés toutes catégories confondues, à 27, 2 %. Viennent ensuite, en deuxième et troisième positions, l’équipement nécessaire pour répondre aux nouveaux enjeux du véhicule électrique (23,8 %) et la formation (23,5 %). Les préoccupations des réparateurs portent également sur l’intégration de solutions écologiques/le développement des pièces de réemploi et enfin sur la digitalisation de leur atelier. Cependant, si l’on regarde d’un peu plus près les résultats de l'étude, certains ne hiérarchisent pas ces enjeux de la même façon. Par exemple, les mécaniciens dits rapides semblent vouloir davantage relever le défi de l’électrification, alors que les RA1 se soucient en premier lieu des embauches de personnel qualifié. Par ailleurs, la conscience environnementale préoccupe davantage les MRA. Mais, on le sait, recruter reste bel et bien la priorité pour le secteur de l’entretien automobile.

Moins de 35 000 points de service en France

À quelques jours de l'ouverture du Salon pro dédié à l’après-vente, le Gipa et les équipes d'Equip Auto proposent aussi un panorama en Europe. À ce jour, près de 196 260 points de service sont recensés sur le territoire européen du G5, dont 24 % sont implantés en Allemagne (46 960 sites). Le Royaume-Uni et la France, avec chacun moins de 35 000 points de service, sont les deux pays qui en comptabilisent le moins. L’Italie s’appuie quant à elle sur 39 494 ateliers.