Quelle place pour les constructeurs automobiles occidentaux face aux chinois ? Dans une étude, AlixPartners appelle les constructeurs occidentaux à s'interroger sur leur place au sein du marché automobile mondial face à la montée en puissance des constructeurs chinois. Le cabinet estime qu'il leur reste peu de temps pour s'adapter.

Par Victoire de Faultrier-Travers

Voir les photos Face à la montée en puissance des constructeurs chinois sur le marché automobile mondiale, les industriels occidentaux doivent s'adapter rapidement. DR

Avant la crise du Covid-19, le marché des exportations mondiales de voitures était trusté par les constructeurs japonais. Il est désormais dominé par les constructeurs automobiles chinois, jusqu’alors relégués à la sixième position. En parallèle, les marques chinoises dominent désormais leur marché intérieur, avec une part de marché qui devrait atteindre 51 % en 2023, et même 65 % d’ici à 2030. C'est l'un des enseignements de la 20e étude prospective du cabinet AlixPartners portant sur le marché automobile mondial, qui acte la montée en puissance des industriels chinois.

Ainsi, AlixPartners estime qu'il reste peu de temps à l’industrie automobile européenne pour défendre ses parts de marché et les appelle à s’adapter pour trouver de nouveaux relais de croissance. Alexandre Marian, directeur associé AlixPartners, affirme que les constructeurs occidentaux doivent « prioriser » les investissements « dans l’innovation technologique et la vitesse de mise sur le marché ». Ils doivent également se tenir « prêts à prendre plus de risques avec une plus grande frugalité dans le développement et le contenu des produits ». Le tout pour parvenir à égaler deux prouesses asiatiques : la rapidité de mise sur le marché et l’accessibilité en termes de prix. Alexandre Marian ajoute : « Pour être compétitifs, les constructeurs occidentaux doivent investir sur les nouvelles technologies et adopter un état d’esprit de challenger avec le goût du risque d’une start-up. »

560 milliards d'euros injectés dans les batteries d'ici à 2027

Face à la percée des voitures électriques, l’étude du cabinet estime que leur part de marché mondiale pourrait atteindre 34 % en 2028, puis 61 % en 2035. Mais leur coexistence avec les modèles thermiques devrait être étalée dans le temps. En effet, plusieurs régions du monde, comme l’Amérique du Sud, l’Afrique ou encore l’Asie du Sud, ne sont pas concernées par les restrictions liées aux véhicules thermiques. D’autre part, les pénuries de semi-conducteurs et de matières premières s’atténuent, mais les coûts demeurent supérieurs à la période pré-Covid. Le cabinet de conseil note ainsi une tendance à la hausse de 28 % pour un modèle thermique et de 87 % pour un modèle électrique.

Dans ce contexte, l’étude publiée par AlixPartners prévoit une croissance des ventes de voitures électriques limitée par le coût des batteries. Et alors que 616 milliards de dollars (560 milliards d'euros) devraient être injectés dans les batteries d’ici à 2027, la question du retour sur investissement se pose pour les constructeurs.

Les marges en baisse

Cependant, la concurrence chinoise n’est pas le seul grain de sable pour les industriels occidentaux. AlixPartners estime que leurs résultats financiers devraient en effet se détériorer. Après une période post-Covid de profitabilité, le marché connaît un rééquilibrage offre/demande, apaisant quelque peu les prix. Mais comme le commente Laurent Petizon, directeur associé du cabinet, « le fait que l’offre et la demande s’équilibrent n’est pas forcément une bonne nouvelle pour les constructeurs », dont les marges vont se dégrader. En parallèle, notons que l'endettement des équipementiers automobile a bondi de 27 % depuis 2018, alors que celui des constructeurs a diminué de 8 %.

Malgré tout, l’étude d'AlixPartners se veut rassurante pour les perspectives du marché automobile mondial, qui devrait s'accroître dans les années à venir, surtout grâce à la Chine. Pour cette année, AlixPartners prévoit en effet une hausse de 5 % avec un volume de 81,1 millions de véhicules. À l’horizon 2027, le cabinet anticipe des volumes stables, avec des disparités régionales. Alors que le marché européen pourrait afficher un recul de 16 % comparé aux niveaux pré-Covid, les ventes devraient au contraire augmenter de 17 % en Chine.

