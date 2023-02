Quels sont les pays qui taxent le plus les automobilistes ? Selon une étude de l'ACEA, les taxes sur les véhicules ont rapporté 428 milliards d'euros par an aux gouvernements des pays de l'UE-15 (+3,5%). Un chiffre qui représente plus de deux fois et demie le budget total de l'Union Européenne.

Benoît Landré Par

Dans un rapport publié fin avril 2019, l’ACEA a passé au crible l’ensemble des taxes liées à l’automobile perçues par les 28 pays de l’Union Européenne : celles relatives à l’acquisition du véhicule (TVA, sur les ventes, l’immatriculation), la propriété (taxe de circulation annuelle, péages, vignettes...) ou encore les taxes sur les carburants. Il ressort de cette étude que ces taxes ont rapporté 428 milliards d'euros par an aux seuls gouvernements des pays de l'UE-15. « Ce chiffre, qui progresse de 3,5% par rapport au montant relevé l’an passé, représente plus de deux fois et demie le budget total de l'UE », indique l’ACEA.



Le rapport de 2019 révèle également des différences notables dans les niveaux de taxation selon les pays de l'Union Européenne. « Certains États membres continuent de taxer les voitures en fonction de leur puissance, de leur prix, de leur poids, de leur cylindrée ou d'une combinaison de ces facteurs. Cependant, de plus en plus de pays appliquent une taxation basée sur le CO2 », indique l’ACEA, qui a identifié 21 états membres qui taxent désormais les véhicules à moteur en fonction de leurs niveaux d'émission de CO2.



L’Allemagne (avec 92 milliards d’euros), la France (79Mds€), l’Italie (74,4Mds€) et le Royaume-Uni (56,3Mds€) sont les pays qui ont le plus perçu de taxes émanant des automobilistes. Les conducteurs néerlandais sont en moyenne plus taxés que les espagnols. Pour chacun des états membres, le gros des montants perçus provient des taxes sur le carburant (50% des 79Mds€ en France par exemple).





Le rapport l’ACEA souligne que des incitations pour les voitures électriques sont disponibles dans 24 des 28 États membres de l’UE. Si la plupart des pays accordent des réductions ou des exonérations fiscales aux voitures électriques, seuls 12 d’entre eux offrent des bonus ou des primes aux acheteurs de ces véhicules.



« Les mesures fiscales constituent un outil essentiel pour déterminer la demande des consommateurs en véhicules à zéro ou à faibles émissions, commente Erik Jonnaert, secrétaire général de l'ACEA. Étant donné que l'accessibilité des voitures électriques reste un obstacle majeur à leur diffusion à plus grande échelle, les constructeurs automobiles européens encouragent vivement les 28 gouvernements nationaux à mettre en place des systèmes d'incitation significatifs. »