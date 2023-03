Recherche automobile : 27 projets vont bénéficier d'un soutien Mercredi 1er juillet 2020 s'est tenue la première réunion du Comité d'orientation pour la recherche automobile et mobilité (Coram), lequel confirme débloquer immédiatement 150 millions d'euros pour aider l'innovation et la relocalisation.

Justine Pérou Par

Voir les photos Bruno Le Maire, ministre de l'Economie a présidé le premier Coram avec Elisabeth Borne, ministre de la Transition, de Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'Etat chargé des Transports, et aux côtés de Luc Chatel, président de la PFA et les principaux industriels (PSA, Renault, Michelin...) AFP

« L’industrie automobile est le symbole de ce que nous voulons réussir en matière de reconquête industrielle. Elle est confrontée à des transformations technologiques bien plus importantes aujourd’hui que ce qu’elle a déjà vécu au cours des 50 dernières années. C’est une industrie qui se compose de très nombreux acteurs qui nous obligent, c’est tout l’objectif du Coram, à recréer une solidarité de filière, entre donneurs d’ordres et sous-traitants de premier et de second rang », a introduit le ministre de l'Economie Bruno Le Maire à l’issue de la première réunion du Comité d’orientation pour la recherche automobile et mobilité (Coram), en ce premier jour de juillet.

"L'automobile, le fer de lance de la reconquête industrielle française"

L’enjeu est de contribuer à la relance de l’automobile en soutenant la R&D de la filière, au moyen de 150 millions d’euros de subventions directes débloquées dès 2020. La feuille de route de ce programme prévoit en effet trois axes stratégiques de travail, à savoir la solidarité entre industriels, l’innovation et la relocalisation et ce, dans le sens de « la création de nouvelles chaînes de valeur autour de compétences et de technologies que la France maîtrise », a souligné le ministre. Et d’ajouter : « Par là, nous entendons faire de l’industrie automobile le fer de lance de la reconquête industrielle française. »

27 projets industriels

Le Coram a ainsi sélectionné 27 projets (voir le fichier PDF ci-dessous) qui pourront être financés par l’Etat, en contrepartie d’engagements individuels et (ou) collectifs et d’investissements sur les relations avec leurs sous-traitants, sur la transition écologique ou sur la localisation de leurs activités stratégiques en France. Les plus avancés pourront s’amorcer d’ici au début du mois de septembre 2020, après une phase d’instruction approfondie par l’Ademe et BPI France. Selon Bruno Le Maire, les quatre exemples de travail significatifs concernent les batteries ("Airbus des batteries"), l’hydrogène, l’électronique de puissance et l’allègement des matériaux.

100 000 primes à la conversion écoulées

Aussi, à travers cette première réunion, le ministre a souhaité faire passer un message : « les plans de relance français sont efficaces. » Il fait allusion aux ventes de véhicules en juin qui sont supérieures de 1,2 % à celles de juin 2019. Il s’agit du seul secteur en Europe qui est en croissance. « Nous allons au bon rythme sur ce point, mais nous sommes aussi en train de réussir l’accélération de la décarbonatation du parc automobile français grâce aux primes que nous avons mises en place. Nous avons à l’heure actuelle épuisé 100 000 primes à la conversion sur les 200 000 disponibles. Avant la fin de l’été, la totalité sera écoulée », affirme Bruno Le Maire.