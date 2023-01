Reconditionnement VO. Aramis Group s'offre l'autrichien Onlinecars Pour renforcer sa stratégie de consolidation du marché de l'occasion en Europe, Aramis Group s'est engagé dans l'acquisition à 100 % d'Onlinecars, l'un des leaders de la vente de VO reconditionnés en Autriche. Le chiffre d'affaires annuel du nouvel ensemble devrait approcher 2 Mds€ en 2022.

L’Autriche est le nouveau et cinquième marché sur lequel Aramis Group a jeté son dévolu. Alors que ses marques Aramisauto, Cardoen (rachetée en 2018), Clicars (intégrée en 2017) et CarSupermarket (acquise en 2021) sont respectivement les protagonistes en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni, le groupe, leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers, a annoncé l’acquisition de l'autrichien Onlinecars. Cette société a fait du reconditionnement de VO sa spécialité et a affiché plus de 200 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2021 et une marge d’EBITDA positive supérieure à 3% pour plus de 10 000 véhicules d’occasion vendus. Fondée en 2005, elle s’est structurée depuis autour d’une plate-forme web (150 000 visiteurs par mois), d’un centre de reconditionnement, de trois centres client et plus de 80 collaborateurs.

« Conformément à la stratégie présentée lors de son entrée en Bourse, Aramis Group poursuit son expansion internationale en s’engageant à acquérir Onlinecars, leader de la vente de véhicules reconditionnés en Autriche. Les synergies entre les sociétés sont nombreuses, cette opération contribuant notamment à élargir encore l’offre de véhicules

d’Aramis Group. Nous souhaitons la bienvenue aux équipes d’Onlinecars, à son fondateur Peter Marolin et au codirigeant Thomas Lang, que nous connaissons de longue date, et avec qui nous partageons la même passion pour l’automobile et la même obsession du client. Avec cette opération, Aramis Group consolide son leadership européen et se rapproche encore un peu plus de son ambition de devenir la plateforme préférée des européens pour acheter une voiture d’occasion en ligne », ont déclaré conjointement Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs d’Aramis Group.



La valorisation de l’opération n’a pas été révélée, mais il est dit en revanche dans le communiqué que « le fondateur et les dirigeants resteront à la tête de la société afin de mener à bien le plan d’intégration établi en accord avec eux. Des mécanismes de complément de prix ont été mis en place, avec pour échéance la fin de l’année calendaire 2024. Onlinecars a été valorisée sur des multiples en cohérence avec le profil de la cible et l’environnement actuel. L’opération est intégralement financée par une augmentation des lignes de crédit dont Aramis Group dispose auprès de Stellantis, ce dernier continuant à être un soutien puissant au développement d’Aramis Group, accompagnant sa démarche d’expansion stratégique à l’international et contribuant à financer ses opérations ».

Plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022

Ce rachat donnera naissance à de multiples synergies. Aramis Group apportera à Onlinecars son expertise en matière de gestion des flux industriels et d’optimisation des process de reconditionnement, ainsi que son savoir-faire et les outils issus de sa plate-forme technologique et data. Et de son côté, la société autrichienne consolidera l’important réseau de fournisseurs et de marques de l’opérateur, avec un large catalogue de véhicules de marques allemandes par exemple. Onlinecars devrait intégrer le périmètre de consolidation d’Aramis Group au début de son exercice fiscal 2022-2023, et le nouvel ensemble devrait peser plus de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel générés pour les 5 marques et 5 pays européens.

