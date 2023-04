Reconditionnement VO. Une cinquantaine d’usines répertoriées en France L’Observatoire des métiers des services de l’automobile a publié sa première enquête consacrée au reconditionnement des véhicules d’occasion. Ce dernier quantifie une cinquantaine de centres de rénovation en France. Les préparateurs de véhicules ont représenté près de 1 700 postes à pourvoir en 2022.

L’Observatoire des métiers des services de l’automobile (Anfa) a consacré son dernier Autofocus au reconditionnement des véhicules d’occasion en France. Cette enquête d’une dizaine de pages s’est notamment penchée sur le profil des acteurs qui ont été moteurs du développement de ces usines. Elle s'est aussi intéressée aux enjeux de la préparation industrielle des voitures d’occasion, ainsi qu'aux défis en matière de recrutement des techniciens. Selon l’Anfa, il existe une cinquantaine d’usines de reconditionnement de véhicules d’occasion en France en 2023. Un nombre « qui ne cesse d’augmenter chaque année », relève l’Observatoire.

Gemy et Dubreuil, les précurseurs

Les premiers sites visant à centraliser la préparation des véhicules d’occasion ont vu le jour dans les années 2000 dans l’ouest de la France sous l’impulsion des groupes de distribution Gemy (à Villevêque en 2003) et Dubreuil (aux Essarts en 2006). Le premier, qui a déposé en mars 2023 un permis de construire pour son centre de reconditionnement de véhicules d’occasion de Plumelin (Morbihan), envisage d’ouvrir des usines en Gironde et en Île-de-France. En complément de ses centres des Essarts (Vendée) et du Mans (Sarthe), le second va ouvrir en juillet prochain un troisième site industriel en France dans la commune de Saint-Porchaire (Charente-Maritime).

Afin de structurer et optimiser ses activités de vente de voitures d’occasion, Aramis Auto a ouvert il y a dix ans son site industriel de Donzère, dans la Drôme. La société a inauguré en juin 2022 un second centre en France, à Saint-Pierre-lès-Nemours (Seine-et-Marne), et en exploite trois autres en Europe à Madrid (Espagne), Anvers (Belgique) et Goole (Royaume-Uni).

Qui sont les acteurs qui exploitent ces usines de reconditionnement des véhicules d’occasion en France ? L’Anfa distingue cinq profils dans son étude :

les groupes de distribution automobile (Emil Frey, Chopard, Gemy, Bodemer, Dubreuil, Parot, Vulcain, Bodemer…) ;

les négociants VO (Aramis Auto, Ora7, Lacharette 1807…) ;

les constructeurs automobiles, à l’image de Renault avec sa Factory VO de Flins. Pour rappel, le groupe Stellantis a acquis une participation majoritaire en 2022 dans la société Stimcar, qui exploite neuf centres de reconditionnement ;

les enchéristes (BCAuto Enchères en collaboration avec Emil Frey). La société Alcopa Auction prévoit d’ouvrir un centre de reconditionnement en début d’année 2024 en France ;

Des prestataires de groupes de distribution, comme le logisticien CAT, le contrôleur qualité Trigo, le débosseleur Dentmaster, les spécialistes de la rénovation VO Stimcar et MS Automobile ou encore les spécialistes de la préparation esthétique Mallet Distribution, Autoclean et Sineo.

Un solution industrielle qui repose sur des volumes

Les créations de centres industriels se sont accélérées au cours des dernières années afin de permettre aux distributeurs automobiles d’accompagner la croissance du marché de la seconde main, de renforcer leur position et d'accroître leur profitabilité sur la vente de voitures d’occasion. Dans son Autofocus, l’Observatoire des métiers des services de l’automobile indique que le passage d’une logique artisanale à une logique industrielle répond à quatre objectifs :

réduire les frais de remise en état par des économies d’échelle ;

répondre à des volumes de VO croissants liés aux retours de LOA ;

raccourcir les délais de préparation et mieux valoriser le stock de VO ;

homogénéiser les pratiques pour répondre aux impératifs d’un label de qualité.

« Les groupes de distribution de taille moyenne tendent à sous-traiter cette activité car ils n’ont pas les volumes minimum nécessaires pour assurer la rentabilité financière d’une usine de reconditionnement », analyse l’Anfa. Et de préciser : « Le modèle économique semble dépendant d’un minimum de VO traités par an, compris entre 2 000 et 3 000 véhicules selon nos interlocuteurs, afin d’amortir l’investissement initial. L’ensemble des centres rencontrés nous a signalé fonctionner en sous-régime compte tenu de la baisse des approvisionnements de fin 2022. Les plus petits centres de rénovation couplent généralement l’activité de rénovation à des prestations de réparation rapide pour le grand public avec une enseigne dédiée. »

Interrogé par L’argus en 2022, André Courtois, président-directeur général de Weinmann Technologies, confiait qu’il restait plus judicieux de faire appel à un prestataire pour des volumes ne dépassant pas les 3 000 VO traités à l’année. « À 5 000, on peut espérer centraliser l’activité et engranger des gains significatifs, mais passer la barre des 10 000, c’est encore mieux », affirmait-il.

Des organisations et des modèles économiques distincts

Selon l’Anfa, le lead time (la durée moyenne d’immobilisation d’un véhicule dans un centre) ainsi que le nombre de véhicules traités par jour vont générer des différences de fonctionnement entre les usines. « Même si les centres de rénovation portent le même nom, les modèles économiques et managériaux sont nettement distincts. Ainsi, la répartition des tâches, la présence ou non de tel ou tel métier et les besoins en compétences diffèrent », soulève l’Observatoire.

Parmi les sept cas étudiés durant l’enquête, un centre qui a une activité fortement spécialisée dans la préparation esthétique et le débosselage mais qui ne fait ni carrosserie lourde ni maintenance déclare par exemple traiter 90 véhicules par jour pour une durée d’immobilisation du véhicule affichée de 5 jours. Un autre site, équipé pour traiter toutes les opérations de mécanique et de carrosserie lourde, avance un traitement de 25 véhicules par jour pour une durée d’immobilisation moyenne de 21 jours.

« Plus un centre traite de véhicules par jour, plus une organisation en 2/8 ou en 3/8 sera mise en place, plus l’activité sera taylorisée. Au sein de l’activité carrosserie ou maintenance, certains salariés seront, par exemple, spécialisés dans la vidange pour la maintenance ou la préparation de supports en carrosserie », analyse l’Anfa.

Les 11 métiers d'un centre VO Dans les centres de rénovation les plus « taylorisés », l’Anfa informe qu’il existe onze métiers différents :

jockey-convoyeur ;

laveur ;

expert ;

mécanicien (entretien rapide), technicien ;

carrossier (smart repair, spot repair, tôlier) ;

peintre ;

rénovateur ou usineur de jantes ;

débosseleur ;

préparateur esthétique ;

contrôleur qualité ;

photographe.

Près de 1 700 postes de préparateurs VO étaient à pourvoir en 2022

Selon l’Anfa, les préparateurs et rénovateurs VO concentrent 1,5 % des annonces Pôle emploi des métiers des services de l’automobile en 2022 (source Pôle emploi – Scan Job Auto). Ils comptent aussi pour 1,5 % des recrutements des métiers de la branche (Source : Diagnostic Action Impact Covid - OPCO Mobilités, ANFA 2022). Il s’agit du dixième métier de la branche des services de l’automobile à avoir fait l’objet du plus grand nombre d’offres d’emploi l’année dernière.

« Étant donné que le turn-over est considéré comme très élevé pour ces métiers et que cela génère beaucoup de mouvements sur le marché de l’emploi, on peut estimer que l’ensemble des préparateurs et rénovateurs de véhicules d’occasion ne représente pas plus de 6 000 emplois sur le territoire français », informe l’Observatoire des métiers des services de l’automobile. Près de 1 700 postes de préparateurs étaient à pourvoir en 2022.

Des profils souvent peu qualifiés et formés

Il s’agit également d’un des métiers de la branche des services de l’automobile qui recourent le plus aux intérimaires (11 %) et aux CDD (19 %) ou qui embauchent le plus de jeunes sans expérience professionnelle préalable (un tiers des salariés embauchés n’a jamais eu d’emploi auparavant). Selon les employeurs interrogés dans le cadre de cette enquête, les préparateurs esthétiques sont recrutés sur des profils peu qualifiés, ce qui permet l’accès à l’emploi de personnes en rupture avec le monde du travail.

Media Image Image Ce sont 182 collaborateurs qui interviennent sur l’ensemble des étapes du reconditionnement au sein du CRVO de Lens. L'argus

« La réussite d’un tel projet est avant tout humaine. Nous avons profité d’un bassin de population historiquement très orienté sur le secteur automobile autour de Lens, ce qui n’est pas le cas partout » expliquait en décembre dernier Benoît Pecqueur, le directeur du CRVO de Lens (Emil Frey et BCAuto Enchères), lors de la visite du centre.

Le défi de l’embauche des collaborateurs

La création de centres de reconditionnement se heurte actuellement à la grande difficulté d’embaucher des profils de techniciens, une main-d’œuvre spécialisée particulièrement recherchée par les professionnels de l’automobile et qui fait défaut depuis plusieurs années. L’implantation de ces usines dans des zones rurales, le plus souvent, et le recours au travail en 2/8 ou en 3/8 complexifient un peu plus le recrutement pour les acteurs qui souhaitent ériger ce type de structure. Ainsi, initialement prévu au printemps 2023 à Reims, le projet de troisième centre de reconditionnement d'Emil Frey en France a été repoussé à 2024 faute d’avoir trouvé le foncier mais également le bassin de population répondant à ce type de projet industriel.

« Les entreprises font face aux difficultés de mobilité des salariés et à des horaires peu attirants, détaille l’Anfa. Le découpage des tâches permet en revanche l’embauche de personnels sans expérience et élargit ainsi le marché de l’emploi. Les centres de rénovation embauchent et forment également des apprentis en maintenance et en carrosserie car l’organisation du travail permet assez facilement de segmenter les tâches en fonction du rythme des apprentissages. » Pour répondre à « l’isolement géographique des centres de rénovation VO », l’Observatoire indique que certains employeurs sont amenés à organiser le covoiturage des salariés, à ouvrir des comptes professionnels sur les sites de covoiturage ou à proposer des aides au déménagement.