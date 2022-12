Redoutant une pénurie de verre, Volkswagen fait des réserves de vitres Le Wall Street Journal rapporte dans son édition du 27 août 2022 que le groupe Volkswagen a commencé à stocker des vitres et des pare-brise de voitures, anticipant une éventuelle pénurie de verre en Europe en raison de la hausse des coûts de fabrication.

Benoît Landré Par

Voir les photos L'usine de Dresde du groupe allemand Volkswagen

Après les composants électroniques, le bois, l’acier, le plastique ou encore le lithium pour les batteries, le secteur automobile pourrait se retrouver confronter à la pénurie d’un autre matériau, le verre. Selon un article du Wall Street Journal publié le 27 août, la flambée des coûts de l'énergie, en particulier du gaz, risque d’entraîner une baisse de la production dans les prochains mois. Le quotidien rappelle que la fabrication du verre repose sur la fusion du sable (silice), de l’oxyde de sodium et de l’oxyde de calcium (calcaire) et nécessite de grandes quantités de gaz naturel, dont le prix en Europe a fortement augmenté depuis la guerre en Ukraine.



En conséquence, le groupe allemand Volkswagen a informé qu’il avait commencé à stocker des composants utilisant du verre, tels que des vitres et des pare-brise, et qu’il recherchait de nouveaux fournisseurs en dehors de l'Europe. L'Allemagne dépend à environ 40 % de la Russie pour son approvisionnement en gaz naturel. De ce fait, des hausses de prix particulièrement élevées sont redoutées cet hiver dans le pays.



Le Wall Street Journal souligne qu’un brasseur allemand, qui achète normalement des bouteilles tout au long de l'année, en a acheté 50 millions en une seule fois car les prix augmentaient jusqu'à 90 %.

