Reezocar vise entre 12 et 15 agences physiques à moyen terme en France Filiale de la Société Générale depuis 2020, la société Reezocar, spécialisée dans la vente d'occasions à particulier, a ouvert à Seclin (Nord) sa première agence physique, sous l'enseigne ReezoShop. Associée au groupe de distribution GGP dans ce projet, Reezocar prévoit d'autres ouvertures.

Reezocar entend déployer entre 12 et 15 agences ReezoShop à moyen terme en France.

Fondée en 2014, avec pour objectif de faciliter les transactions de véhicules d’occasion entre acheteurs et vendeurs particuliers, la société Reezocar entend se rapprocher de ses utilisateurs en déployant des agences physiques. Baptisée ReezoShop, la première vitrine a ouvert ses portes à Seclin (Nord). Ce développement a été impulsé dans le cadre d’un partenariat avec le groupe Grand Garage du Pas-de-Calais (GGP), le deuxième plus important distributeur Renault-Dacia en France en 2021 avec des implantations dans les Hauts-de-France, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie. Pour rappel, ce dernier s’était rapproché en 2019 du spécialiste de l’entretien Norauto pour lancer la marque Les Occasions Norauto, déjà à Seclin. Les deux acteurs ont mis un terme à ce partenariat fin 2021. Ce site physique, détenu par le groupe GGP, continuera donc d’être dévolu à la vente de voitures d’occasion, sous l’enseigne ReezoShop désormais. « Nous avons aménagé ce point de vente conformément à notre vision du parcours client en ligne et physique », souligne Laurent Potel, CEO et co-fondateur de Reezocar.

« Ce partenariat avec Reezocar est une étape importante franchie vers les nouveaux usages et les nouveaux standards du retail, commente Jean-Marie Zodo, président du groupe GGP. Si le digital apporte une offre exceptionnelle en termes de choix, de panel, et de comparatif de prix, le physique reste une dimension essentielle de l’acte d’achat. Avec ce partenariat, nous continuons à nous inscrire dans une démarche assumée de relation humaine et de transparence avec nos clients pour leur apporter la meilleure satisfaction possible et rester ainsi la référence sur la vente de véhicules d’occasion. »

400 voitures d'occasion en stock à Seclin

Avec cette première agence, Reezocar entend répondre aux besoins de ses clients désireux d’essayer un véhicule avant de l’acheter. « L’ouverture d’agences physiques est une évolution naturelle pour l'entreprise, dont l’objectif est de sans cesse améliorer l’expérience d’achat des consommateurs en répondant à leurs envies et leurs besoins, expose Laurent Potel. Au fil des années, nous avons constaté que de plus en plus de clients venaient nous rencontrer dans nos locaux de Boulogne-Billancourt, raison pour laquelle nous y avons aménagé un espace d’accueil et une zone de livraison en 2021. Après un parcours digital, les acheteurs apprécient la phase de restitution physique du véhicule. De plus, dans une étude que nous avons réalisée avec Kantar l’an passé, les sondés ont répondu que l’existence d’un point de vente était de nature à les rassurer dans leur parcours client ». Reezocar a donc choisi de passer à la vitesse supérieure avec cette première agence, qui propose actuellement un stock de 400 véhicules d’occasion.



Expert du financement

La filiale de la Société générale avance « une expérience d’achat complète, à la croisée des chemins entre physique et digital » grâce à la présence de conseillers automobile experts (entre 6 et 8), dont la mission est d’accompagner les acheteurs dans leur recherche et leur démarche d’achat d’un véhicule. Entre six et huit vendeurs occasion sont également présents sur le site. Grâce à la présence d’outils digitaux, les acheteurs peuvent consulter l’ensemble du stock de voitures d’occasion de Reezocar.

Déploiement territorial et recrutement

Reezocar entend poursuivre sa couverture du territoire national dans les prochaines années et vise entre 12 et 15 agences ReezoShop à moyen terme « afin d’avoir un bon maillage, juge Laurent Potel. Nous avons de la visibilité sur les villes ainsi que les zones que nous souhaitons couvrir mais la taille de l’agence pourra évoluer et ne sera pas forcément identique à celle de Seclin. Nous avons ouvert le premier site avec GGP et nous serons ravis d’ouvrir les suivants avec le groupe mais nous avons plusieurs voies pour mener ce déploiement ». La société Reezocar, qui a ouvert des bureaux à Wasquehal en 2021, annonce le recrutement de 60 collaborateurs dans les prochains mois pour accompagner sa croissance.