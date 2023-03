Renault accélère dans l'industrialisation des moteurs électriques Grâce à une prise de participation de 21% dans la société Whylot, spécialisée dans les moteurs électriques, Renault Group indique qu'il sera le premier constructeur généraliste à produire un moteur électrique à flux axial à grande échelle à partir de 2025.

Renault Group a annoncé avoir finalisé le 30 septembre 2021 une opération de prise de participation minoritaire, à hauteur de 21%, dans le capital de la société Whylot. Établie dans le Lot, cette dernière développe « une technologie unique dans le secteur porteur des moteurs électriques innovants ». Cette entrée au capital de la start-up intervient cinq mois seulement après la signature d’un partenariat avec Whylot, afin de développer et d’industrialiser à grande échelle un e-moteur automobile innovant à flux axial. Cette technologie, présentée « en rupture pour les applications électrifiées », sera appliquée aux groupes motopropulseurs électrifiés et électriques. Elle sera également déclinée sur les groupes motopropulseurs hybrides, avec un objectif de réduction des émissions de CO 2 de 2,5 g/km selon la norme WLTP (pour les voitures particulières des segments B/C).



Des voitures électriques et électrifiées abordables et rentables

« Nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape dans notre relation avec Whylot, start-up prometteuse spécialisée dans la conception et le développement de moteurs électriques de haute technologie. Ce partenariat couplé à une prise de participation au capital de la société est une nouvelle démonstration de notre attachement à nos racines françaises et à l’ancrage industriel de Renault Group dans l’Hexagone avec la volonté d’y produire des voitures électriques et électrifiées populaires, abordables et rentables », déclare Philippe Brunet, directeur de l'ingénierie mécanique de Renault. Fort de cet investissement, le groupe français annonce qu’il sera le premier constructeur généraliste à produire un moteur électrique à flux axial à grande échelle à partir de 2025.



« Cette prise de participation capitalistique permettra à Renault Group et Whylot de se positionner dans les années à venir comme leaders dans le développement et l’industrialisation de moteurs électriques innovants et abordables, et d’accompagner la très forte croissance du marché des véhicules électrifiés en France et en Europe », conclut le constructeur français.



