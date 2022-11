Renault accueille un nouvel actionnaire Selon l'Autorité des marchés financiers (AMF), Bank of America est entré au capital du constructeur automobile français Renault, devenant ainsi le 3e actionnaire. Via ses filiales, il détient une participation de 7,34 % pour 5,44 % des droits de vote.

Par Justine Pérou

Voir les photos Bank of America est monté au capital du constructeur automobile Renault Renault

Le 7 avril 2022, Bank of America a déclaré à l’Autorité des marchés financiers (AMF) avoir franchi le seuil de 5 % des actions de Renault Group à la suite d'une « acquisition d'actions Renault SA sur le marché et une augmentation des actions Renault SA détenues par assimilation (conclusion de prêt d'actions, d'options et de contrats de "swaps" à règlement en espèces) », explique-t-on dans un communiqué. La banque américaine, via les sociétés qu’elle contrôle, affirme détenir ainsi 7,34 % du capital et 5,44 % des droits de vote du constructeur automobile. La majorité de ces actions appartient à la société Merrill Lynch International, sous la forme de plus de 6 millions de "swaps" à des échéances comprises entre le 19 avril 2022 et le 24 janvier 2025, dénouables en numéraire à tout moment jusqu'à leur date d'expiration.

L'action Renault est cotée en Bourse depuis 1994

Dans le rapport financier annuel 2021, il est écrit que l’action Renault est cotée à la Bourse de Paris (marché réglementé d’Euronext Paris) depuis l'ouverture du capital de la société, soit le 17 novembre 1994. « Le prix de l’action, lors de l’offre publique de vente relative à cette opération, était de 165 francs, soit 25,15 euros. Renault fait partie des valeurs qui composent l’indice CAC 40, depuis le 9 février 1995 », ajoute-t-on. Après avoir atteint un pic de quasiment 100 euros en avril 2018, le cours a été divisé par 4 depuis et navigue autour de 22 euros à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Au 31 décembre, le capital social s'élevait à hauteur de 1 126 701 902,04 euros, divisé en 295 722 284 actions. La répartition du capital et des droits de vote du groupe Renault se répartissait comme suit :

15,01 % pour l’État français , correspondant à 22,26 % des droits de vote théoriques et 29,05 % des droits de vote exerçables,

, correspondant à 22,26 % des droits de vote théoriques et 29,05 % des droits de vote exerçables, 15 % pour le groupe Nissan, mais « ne peut toutefois pas exercer les droits de vote attachés à ces actions en application des dispositions de l’article L. 233–31 du Code de commerce, en raison de la participation que Renault détient dans Nissan Motor Co., Ltd., société mère de Nissan Finance Co., Ltd »,

3,61 % pour les salariés et anciens salariés de Renault, « dont 2,89% au moyen des FCPE dans le cadre d’une gestion collective et 0,72% par les salariés bénéficiaires d’attributions gratuites d’actions à compter du plan 2016 »,

1,55 % d’autodétention, « conformément à la loi, ces actions sont privées de droit de vote »,

64,83 % pour la part détenue par le public, contre 61,88% au 31 décembre 2020),

0,5 % pour les membres du Conseil d’administration.



Rappelons que Mercedes, ex-Daimler, a cédé en novembre 2021 l‘ensemble de sa participation détenue dans Renault, soit 3,10 % du capital à travers ses filiales Daimspain, Daimspain DAG et Daimspain DT. Cette participation découlait de la conclusion d'un partenariat entre les deux entreprises en 2010.



Étiquettes