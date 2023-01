Renault-Brilliance. Vers un abandon des utilitaires en Chine ? Selon le journal Les Échos, Renault pourrait abandonner le marché des utilitaires en Chine. Face aux difficultés financières rencontrées par sa coentreprise créée en 2017 avec le constructeur public chinois Brilliance, celle-ci pourrait être mise en faillite d'ici à fin septembre.

En 2017, la coentreprise Renault Brilliance Jinbei Automotive (RBJAC) a été créée par la marque au losange et le constructeur public chinois Brilliance pour produire des véhicules utilitaires à Shenyang, capitale de la province de Liaoning, et notamment des modèles électriques. Cette société commune devait produire 150 000 VUL par an d’ici à 2022 sous les marques Renault, Jinbei et Huasong.

Face aux difficultés économiques rencontrées par RBJAC, et ce, malgré un plan de transformation mis en place en juin 2020, le journal Les Échos affirme que les deux constructeurs impliqués dans cette coentreprise pourraient la placer en faillite d’ici à fin septembre, lors d’une réunion du conseil d’administration.



Renault désormais associé à Geely

