Renault crée un poste de directeur communication dédié aux 4 marques Dans le cadre d'une réorganisation totale, le groupe Renault a nommé Christian Stein à la tête de la direction de la communication des marques. Cette nomination n'est pas une surprise, il s'agit d'un ancien de chez Seat et un proche de Luca de Meo.

Par Justine Pérou

Voir les photos Christian Stein était directeur de la communication et des relations institutionnelles du groupe Seat depuis 2015

L’ère Luca de Meo marquera les esprits. Le nouveau capitaine de Renault a décidé de frapper fort dès sa prise de fonction, le 1er juillet 2020, de directeur général du groupe : toutes les équipes attendent en cette rentrée 2020 la nouvelle feuille de route stratégique définitive, qui vise la transformation totale du constructeur automobile français.



La toute première annonce fut faite début septembre, avec la réorganisation du groupe Renault en quatre busines units, soit Renault, Dacia, Alpine et un label consacré aux nouvelles mobilités. Dans cette mouvance, Luca de Meo a souhaité la création d’un poste de directeur de la communication des marques. Christian Stein incarnera cette nouvelle fonction à compter du 15 novembre 2020. Il reportera directement à Catherine Gros, directrice de la communication, des affaires publiques, de l’impact social et durable du groupe Renault. Sa mission ? « Développer la communication des marques et des produits et assurer la cohérence entre la communication de ces marques et celle du groupe, aux côtés de Frédéric Texier, directeur de la communication du groupe », peut-on lire dans un communiqué. On comprend que l’importance du marketing sera prédominante dans l’évolution de Renault.



Christian Stein vient de Seat

Après l’arrivée d’Alejandro Mesonero au sein de l’équipe design de Renault, c’est un autre collaborateur ex-Seat qui rejoint les rangs du groupe au losange. A 50 ans, Christian Stein était directeur de la communication et des relations institutionnelles de Seat depuis 2015. Auparavant, il était directeur du marketing de la marque espagnole, chez qui il est entré en 2011. Il fait partie de la garde très rapprochée de Luca de Meo.



Fraîchement diplômé de l'EMLyon Business School, Christian Stein débute sa carrière automobile en 1991, en intégrant le groupe PSA. Il y exerce différentes fonctions dans le marketing (directeur marketing de Peugeot Belux, puis Royaume-Uni), dans le commerce (chef de ventes, puis directeur de concession chez Peugeot en Belgique) et dans le financement (PSA Espagne).



Le dirigeant a développé « une connaissance du monde automobile dans différents pays (France, Belgique, Royaume-Uni, Espagne), où il a eu l’opportunité de développer ses compétences sur la gestion des marques, aussi bien au niveau central que des marchés et des concessionnaires », ajoute le groupe Renault.

