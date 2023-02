Renault et l'ESSEC préparent ensemble l'avenir du digital L'ESSEC Business School et la Fondation Renault s'associent pour créer, à partir de la rentrée académique de 2019, une spécialisation de digitalisation au sein de son mastère de management à l'international.

Par Edouard Lavollé

Voir les photos Vincenzo Vinzi (à gauche), directeur de ESSEC Business School, et Oliver Faust, directeur de la Fondation Renault

A compter de la rentrée scolaire 2019, l’ESSEC accueillera chaque année une promotion 15 à 18 étudiants boursiers, sélectionnés par l’école et la Fondation Renault à travers son réseau d’universités étrangères partenaires. Ils intégreront la spécialisation baptisée Managing Digital Transformation & Innovation.



Placée au cœur du mastère spécialisé Strategy & Management of International Business, cette formation professionnalisante a vocation « à former les jeunes leaders de demain, prochainement immergés dans un univers fait de mutations numériques et digitales ».



« La Fondation Renault a pour objet de promouvoir l’inclusion et la mobilité durable ; elle entend ainsi jouer un rôle dans la digitalisation de l’industrie en formant les nouvelles générations aux métiers de demain, tout en garantissant l’égalité des chances aux étudiants », souligne Olivier Faust, directeur de l’entité.



Cette initiative est également saluée par le directeur adjoint de l’école, Felix Papier : « ce partenariat avec Renault est pour nous une occasion unique d’offrir à nos étudiants la possibilité d’enrichir leurs compétences, au-delà du management international, en management technologique, digital et sur les questions de mobilité, ce qui participe à faire d’eux les leaders de demain dans leurs organisations ».



Le mastère spécialisé Digital Transformation & Innovation s’étend sur 12 mois, avec deux trimestres de cours à plein temps suivis d’une mission de quatre mois minimums.



A noter que la Fondation Renault prendra en charge le financement des frais de scolarité et de couverture sociale de chaque étudiant suivant la formation. Cette nouvelle initiative du constructeur automobile s’inscrit dans sa démarche, initiée en 2001, visant à « favoriser l’accès à l’éducation pour les jeunes ».