Renault expérimente la dépose de clés Le groupe automobile Renault planche sur un nouveau concept nommé Drop the Key où flexibilité et rapidité sont élevées à leur paroxysme pour satisfaire autant les clients que le réseau après-vente Renault et Dacia. Ultimes tests.

Voir les photos Le client dépose ses clés de voiture dans un coffre sécurisé à l'aide d'un code, au casier correspondant à un numéro de place de parking

Déposez vos clés tout simplement dans un casier codé, et Renault s’occupe de votre auto ! C’est la promesse que pourrait afficher la nouvelle offre du constructeur pour son réseau après-vente. Enfin, si elle voit le jour. Parce que depuis le mois de juin 2020, plusieurs sites de Roanne (42) et de Strasbourg (67) testent le dépôt de clés, soit un service développé en interne, dont le nom Drop the Key est très explicite et le principe, simple.

Le parcours Drop the Key

Selon le groupe, des places de parking dédiées et des coffres à clé sécurisés sont installés à l’extérieur de l’enceinte des affaires et donnent la possibilité aux clients de déposer leur véhicule le matin et de le reprendre le soir, en dehors des horaires d’ouverture ou pendant, sans passer par la case atelier. Cependant, les automobilistes qui ont été pris en charge physiquement par un conseiller-service peuvent aussi s’inscrire dans le parcours Drop the Key et récupérer leur auto, sans revoir ce même professionnel. Et ainsi ouvrir le coffre grâce à un code créé en amont de sa venue via une application. Notons que tout au long du processus, entre le dépôt et la reprise du véhicule, clients et réparateurs échangent par SMS, avec envoi de photos et vidéos afin d’établir ou valider les devis des travaux à effectuer sur l’auto. Une prestation supplémentaire permet aussi de bénéficier d’un véhicule de remplacement à toute heure, grâce à la solution Renault Mobility. Là aussi sans avoir affaire à un responsable de location.

Une expérience décousue

L’expérience est décousue, recousue, puisqu’elle peut être 100 % digitale, phygitale ou 100 % physique, selon les besoins du client. Pour Pascal Biclet, directeur marketing et expérience client en charge du projet Drop the Key, la réflexion, si elle est encore un peu loin de la concrétisation, a au moins le mérite d’exister : « Ce projet a émergé fin 2018 et nous avions mené une enquête auprès de nos clients après-vente pour connaître leurs besoins en matière de service. 40 % d’entre eux montraient un fort intérêt par la dépose de clés par exemple. Le concept a mis du temps à maturer mais il fallait aller encore plus loin dans la proposition, l’accompagner en y associant plusieurs canaux de communication ». Bien qu’elle ne doit pas être négligée selon lui, la relation physique a été totalement revue dans ce cadre. Ce service trouve un écho particulier en cette période de crise sanitaire où chacun d’entre nous privilégie le sans contact, la flexibilité et la liberté d’action.

Les premiers essais ont débuté il y a un an dans plusieurs garages volontaires et ils s’avèrent concluants.

« Nous finalisons la phase de tests en ce mois de mars, pour le bon fonctionnement de l’offre et pour pouvoir ensuite provoquer une décision quant à un déploiement. Mais soyons clairs, je ne fais aucune annonce. Nous réfléchissons sur les contours exacts de ce futur projet par rapport aux enseignements que l’on pourra en tirer », souligne le dirigeant.

En effet, il est important pour lui, par exemple, de positionner les places de parkings et les coffres, définir leur nombre pour chaque taille d’affaire (il y en a cinq à Strasbourg par exemple), de les connecter, d’améliorer l’application et l’espace numérique dédiés aux discussions et envois de documents, de chiffrer les coûts d’investissement, etc.

Cinq fois plus de clients récupèrent leur voiture

Et voici les premiers chiffres : la durée de réponse des clients n’excède pas 15 minutes pour valider un devis et ils sont cinq fois plus nombreux à récupérer leur clé dans le coffre que ceux qui la déposent. Il y a également 40 % de professionnels parmi les utilisateurs de Drop the Key. « Ces points sont extrêmement encourageants. Le ping-pong de communication est assez rapide et montre l’efficacité d’exécution de notre offre. Cela fonctionne pour les deux parties car le gain de temps est autant appréciable pour le client que pour le réparateur, qui n’est plus assommé par la pression de ne pas répondre au téléphone et qui traite aussi plus de véhicules en une journée. Nous comprenons alors que nous proposons le bon compromis : le client peut garder l’interaction physique ou créer son propre parcours, 100 % digital ou pas », confirme Pascal Biclet. L’objectif n’est pas de formater une expérience mais bien de donner le choix.



Un déploiement pour 2021 ?

Les réflexions seront donc bien utiles pour peaufiner cette offre. Surtout que les affaires du groupe Renault seront quand même bien bousculées et devront investir pour proposer Drop the Key. « Le réseau a conscience qu’il ne peut plus travailler comme hier et qu’il doit s’adapter aux évolutions pour exister demain. Il y a une attente de sa part pour pouvoir offrir toujours plus de services aux clients. C’est un investissement humain et financier, et nous sommes d’ailleurs en train de calculer la rentabilité, mais le gain est notable en termes de ventes additionnelles, fidélisation et satisfaction client », promet-il. Ce dernier se dit optimiste pour que le concept devienne réalité et penserait même à un déploiement courant 2021. Une industrialisation avec pour objectif aussi d’intégrer les systèmes de rendez-vous en ligne et les applications MyRenault, MyDacia et Renault Mobility.

