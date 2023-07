Renault-Geely. La coentreprise Horse officiellement lancée le 1er juillet Fruit d'un accord entre Renault et Geely, la nouvelle coentreprise Horse, dédiée à la conception et à la production de groupes motopropulseurs thermiques, hybrides et hybrides rechargeables, a débuté ses activités le 1er juillet 2023 avec Patrice Haettel à sa tête. Son siège est basé près de Madrid.

Par Victoire de Faultrier-Travers

Voir les photos Horse, la nouvelle coentreprise créée par Renault et Geely, est dédiée aux groupes motopropulseurs thermiques, hybrides et hybrides rechargeables. Horse

La nouvelle coentreprise Horse, fruit d'un partenariat scellé le 8 novembre 2022 entre les constructeurs Renault et Geely, a démarré ses activités le 1er juillet 2023. La nouvelle a été discrètement officialisée sur LinkedIn par Luca de Meo, directeur général du groupe Renault. Basée près de Madrid (Espagne) et dirigée par Patrice Haettel, cette nouvelle entité se destine à développer et produire des groupes motopropulseurs thermiques, hybrides et hybrides rechargeables pour le compte de Renault, Dacia, ainsi que des partenaires de l'Alliance, Nissan et Mitsubishi. Le tout, en laissant la porte ouverte à d'autres constructeurs.

Détenue à parts égales entre Geely et Renault, la nouvelle entité vise un chiffre d'affaires annuel de 15 milliards d’euros avec la commercialisation de 5 millions de moteurs, boîtes de vitesses, systèmes hybrides et hybrides rechargeables ou encore de batteries. Sur le nouveau site internet www.horse.cars, Patrice Haettel, directeur général de Horse, indique : « En 2040, les véhicules thermiques et hybrides représenteront encore plus de 50 % des ventes mondiales. Horse ouvrira la voie sur ce marché avec ses solutions à faibles émissions et son expertise technologique. » Pour cela, la coentreprise peut s’appuyer sur le savoir-faire technologique de Renault, mais aussi sur ses trois centres de R&D et ses huit usines de production qui emploient 9 000 personnes en Argentine, au Brésil, au Chili, en Espagne, au Portugal, en Roumanie et en Turquie. Parallèlement, Horse va mettre en place un métaverse industriel complet pour avancer dans la décarbonisation et booster les performances en exploitant l'intelligence artificielle, le big data et la réalité augmentée.

Media Image Image Patrice Haettel occupe la fonction de directeur général de la nouvelle coentreprise Horse. Horse

Aramco apporte son expertise sur les e-fuels

Avec ses solutions thermiques et hybrides à faibles émissions, Horse incarne l’une des réponses du groupe Renault pour décarboner la mobilité, aux côtés de l'autre entité entièrement dédiée à l'électrique et aux logiciels, baptisée Ampere et basée en France. Parmi les solutions étudiées par Horse pour augmenter l'efficacité des moteurs et réduire leurs émissions figurent également les carburants de synthèse. La compagnie pétrolière saoudienne Aramco a rejoint Renault et Geely dans ce projet afin d'apporter son expertise en la matière avant d'entrer au capital de la coentreprise, avec une participation estimée à 20 %. Le premier fruit de ce partenariat à trois se concrétisera sur le Dakar 2025, avec des prototypes Dacia utilisant des moteurs fournis par Horse et des carburants de synthèse produits par Aramco.

Notons enfin que, sur son site internet traduit en plusieurs langues mais pas en français, Horse évoque une mise en commun de ses ressources avec celles de Geely, mais aussi celles d'Aurobay, la coentreprise créée entre le constructeur chinois et Volvo Cars. En ajoutant les ressources de ces deux autres entités, situés en Chine et en Suède, les différents partenaires disposent ainsi de 5 centres de R&D et 17 usines réparties aux quatre coins du globe. L'ensemble comptant 19 000 employés.

Media Image Image Horse regroupe trois centres de recherche et développement, ainsi que huit usines de production réparties dans sept pays. Horse

