Renault Group. Herbert Steiner nommé directeur industriel véhicules particuliers En provenance du groupe Volkswagen, Herbert Steiner prendra le 1er juin 2023 ses nouvelles fonctions de directeur industriel véhicules particuliers et de la marque Renault au sein du constructeur français.

Voir les photos Herbert Steiner, directeur industriel véhicules particuliers & marque Renault. Renault Group

Le groupe Renault a annoncé l’arrivée au 1er juin 2023 de Herbert Steiner au poste de directeur industriel véhicules particuliers & marque Renault. Le dirigeant sera rattaché hiérarchiquement à Thierry Charvet, directeur industrie et qualité Renault Group, et fonctionnellement à Fabrice Cambolive, CEO de la marque Renault. Il sera également membre du comité de direction de Renault.

Diplômé de l'université technique de Graz, en Autriche, Herbert Steiner rejoint le groupe Volkswagen en 1997, où il occupe divers postes internationaux pendant vingt-cinq ans ( contrôle de gestion, gestion de projet et de l'approvisionnement…). En 2010, Herbert Steiner est promu CEO de Seat Components, puis executive vice president (EVP) engines business d’Audi Hongrie en 2014. En 2018, il est nommé vice-président de l'activité moteurs et fonderie du groupe Volkswagen. Le dirigeant occupait, depuis 2020, le poste d’EVP production and logistics de Seat.