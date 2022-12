Renault. Les salariés bloquent la Fonderie de Bretagne Alors que le groupe Renault a annoncé son souhait de vendre la Fonderie de Bretagne le 11 mars dernier, les salariés ne l'acceptent pas et bloquent, depuis mardi 27 avril, l'usine de Caudan (Morbihan) pour réclamer leur maintien au sein du groupe.

Franck Boittiaux Par

Voir les photos La Fonderie de Bretagne, située à Caudan (56), près de Lorient, est bloquée depuis mardi 27 avril au matin CGT Fonderie de Bretagne

La situation est tendue depuis mardi 27 avril au matin à l’usine de Caudan (Morbihan), qui est installée près de Lorient depuis 1965 et fabrique des bras de suspension, des différentiels de boîtes de vitesse, ou encore des collecteurs et des coudes d’échappement.

Alors que le groupe Renault souhaite vendre la Fonderie de Bretagne, les salariés affichent leur mécontentement en bloquant le site, qui emploie 350 salariés. Alors que sept membres de la direction ont été retenus avant d’être libérés sous les huées à 22h30 mardi soir, Maël Le Goff, secrétaire général CGT de l’usine a déclaré à l’AFP : « Ils ne veulent toujours pas discuter alors ça ne sert à rien de s’obstiner à vouloir parler avec des gens qui n’en ont pas envie ».



La direction de Renault appelle au calme



Toujours mardi soir, avant que les membres de la direction ne soient relâchés, le groupe Renault a condamné « fermement » le blocage de l’usine et appelé à « un retour au calme immédiat », tout en précisant que « la recherche d’un repreneur suit actuellement son cours afin de maintenir les activités du site et d’assurer la pérennité des emplois ».

Ce mercredi 28 avril, environ 80 salariés bloquent toujours l’usine selon l'AFP, tandis qu’une délégation de salariés devait rencontrer le président de la région Bretagne, ainsi que les maires de Lorient et de Caudan.

Tags