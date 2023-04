Renault. Les ventes mondiales du groupe en hausse de 8,6 % au premier trimestre 2023 Les ventes mondiales du groupe Renault ont progressé de 8,6 % au premier trimestre 2023, pour atteindre 354 545 unités. Une dynamique portée notamment par des progrès significatifs sur le marché du segment C et des véhicules électriques.

Par Robin Schmidt

Voir les photos Les ventes du groupe Renault ont progressé de 9 % au niveau mondial mais de 20 % en Europe. Renault

Les ventes mondiales du groupe Renault ont atteint 354 545 unités au cours du premier trimestre 2023, soit une progression de 8,6 % par rapport à fin mars 2022. Les ventes de voitures particulières se sont établies à 266 867 unités (+ 3,9 %) et celles des véhicules utilitaires à 87 678 unités (+ 25,9 %). C’est en Europe que les ventes du Losange ont le plus progressé, soit + 20 % avec 231 125 véhicules, lui permettant d'obtenir une part de marché de 6,2 %.

Comme en 2022, le constructeur français enregistre des progrès significatifs dans les créneaux très rentables, comme celui de la voiture électrique ou le segment C. Renault confirme ainsi sa position de leader sur le marché des véhicules électrifiés grâce à une augmentation de 24 % de ses ventes (61 000 unités vendues). La gamme de voitures électriques et hybrides représente désormais 38 % des ventes de véhicules à particuliers de Renault en Europe au premier trimestre, alors que la moyenne du marché est de 34 %. Le constructeur est donc parvenu à augmenter de 15 % les immatriculations de ses véhicules électriques en Europe (20 000 unités), à l’instar de celles des véhicules entièrement hybrides qui ont connu une hausse de 42 %, à 38 400 unités.

À lire aussi Les ventes mondiales du groupe Renault en 2022

Renault en forme sur le segment C en Europe

En ce qui concerne le segment C, Renault affiche une croissance de 51 % en Europe avec 62 000 immatriculations comptabilisées depuis le début de l'année. L’Arkana se maintient en tête des ventes, avec plus de 18 500 unités, tandis que l'Austral, dont la commercialisation a démarré en novembre 2022, a d’ores et déjà atteint 15 500 immatriculations en ce début d’année.

La Mégane E-Tech Electric, qui connaîtra sa première année pleine en 2023, a quant à elle enregistré plus de 11 000 ventes au cours des trois premiers mois. Elle reste le modèle électrique le plus vendu sur son segment en France. « Renault accélère sa croissance rentable grâce aux lancements réussis sur les segments à forte valeur ajoutée, avec l’Arkana, le nouvel Austral ou encore la Mégane E-Tech Electric. Nous comptons accentuer cette dynamique avec le lancement du nouvel Espace » a déclaré Fabrice Cambolive, directeur général de la marque Renault, au cours d'une conférence de presse. Les résultats financiers du premier trimestre doivent être publiés ce jeudi 20 avril.