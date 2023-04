Renault. Luca de Meo décoré de la Légion d’honneur au Technocentre Luca de Meo a reçu les insignes de chevalier de la Légion d’honneur des mains de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, lors d’une cérémonie organisée au Technocentre de Guyancourt. Le directeur général du groupe Renault salue « un signe ultime de reconnaissance et d’acceptation ».

Au cours d’une cérémonie organisée, mardi 18 avril 2023, au Technocentre de Guyancourt (Yvelines), Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, a remis les insignes de la Légion d’honneur à Luca de Meo, directeur général du groupe Renault. Cette décoration fait suite au décret de la Présidence de la République paru le 29 décembre 2022 au Journal Officiel.

« En tant qu’Italien en France, recevoir la Légion d’honneur est pour moi un signe ultime de reconnaissance et d’acceptation, qui me fait sentir encore plus à la maison », a déclaré Luca de Meo sur LinkedIn. Ce dernier en a profité pour saluer un honneur qui reconnaît également « l’énorme travail de toutes les équipes de Renault Group et les personnes qui m’ont accompagné ces derniers trois ans ».

« Remettre Renault à sa vraie place »

Luca de Meo, qui occupe également le poste de président de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), a également profité de l’occasion pour remercier Jean-Dominique Senard d’être venu le chercher pour diriger le Losange.

Estimant avoir su, avec ses équipes, « redresser Renault Group avec une rapidité que personne n’anticipait », le directeur général du constructeur automobile affirme que « c’est en se reconnectant avec nos racines qu’on a trouvé la force pour rebondir et remettre Renault à sa vraie place de leader et inventeur du monde automobile de demain ».

