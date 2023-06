​​​​​​Renault. Luca de Meo prend la tête de la filiale Ampere dédiée aux véhicules électriques Le directeur général de Renault Group, Luca de Meo, va prendre la tête de l'équipe dirigeante d'Ampere. La filiale dédiée aux véhicules électriques et aux logiciels vise une réduction des coûts de 40 % par auto pour la prochaine génération de véhicules d'ici à 2027.

Voir les photos Luca de Meo prend la tête de la nouvelle équipe dirigeante d’Ampere. Renault

L’organigramme de la nouvelle division Ampere de Renault Group se concrétise. L’actuel directeur général du groupe français, Luca de Meo, prendra la tête de l'équipe dirigeante de cette filiale stratégique. Renault Group avait levé le voile sur son pôle voué aux activités électriques et logicielles en novembre 2022 à l’occasion de son Capital Markets Day. La nomination de Luca de Meo sera effective « une fois la phase de détourage d’Ampere effectuée, prévue pour le second semestre de 2023 », informe le constructeur.

Deux cadres de Renault Group intrègent Ampere

Le patron italien conserve ses responsabilités actuelles de directeur général de Renault Group. Il sera accompagné de deux cadres du groupe. Josep Maria Recasens, qui a quitté Seat pour rejoindre Renault en 2021 au poste de directeur de la stratégie et du développement commercial, est nommé directeur des opérations d’Ampere. Directeur financier de la marque Renault depuis avril 2022, Vincent Piquet occupera la même fonction au sein de la filiale.

Media Image Image Le pôle électrique Ampere pourrait être introduit en Bourse en 2023 pour financer son développement. Renault

« Grâce au travail effectué au sein de Renault Group au cours des deux dernières années, Ampere est sur le point de décoller, soutenu par des atouts initiaux inégalés : l'une des chaînes de valeur EV les plus intégrées de l'industrie, une approche pionnière du véhicule défini par logiciel (software defined vehicle) et des capacités d'ingénierie et de fabrication de pointe, déclare Luca de Meo. La combinaison de l'agilité d'un pure player avec les forces d'un constructeur automobile établi fait d’Ampere un acteur unique. Nous passons désormais en mode exécution. Plus nous nous spécialisons, plus cela crée des opportunités évidentes pour Ampere dans la course vers l'électrique et le software. »

Une réduction des coûts de 40 % par voiture

À travers sa nouvelle filiale, le constructeur vise une réduction des coûts de 40 % par voiture pour la prochaine génération de véhicules d'ici à 2027. Il table également sur une amélioration de la productivité, soit moins de 10 heures de temps de fabrication par véhicule. Ampere, qui entend devenir « le leader européen du véhicule électrique en matière de compétitivité et de technologie », avance un objectif de taux de croissance annuel composé du chiffre d'affaires de 30 % jusqu'en 2030.

« Avec 80 % de ses investissements déjà réalisés, Ampere vise un bénéfice d'exploitation et un free cash-flow à l’équilibre dès 2025, ainsi qu'une marge à deux chiffres en 2030 », annonce Renault Group. La filiale Ampere devrait s’appuyer sur une équipe de 10 000 personnes, dont un tiers d'ingénieurs. Le constructeur informe qu’il partagera davantage d’informations sur sa filiale lors du Capital Markets Day qui se tiendra au second semestre 2023.