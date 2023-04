Renault Retail Group propose à la vente des voitures reconditionnées à la Foire de Paris 2023 À l’occasion de la Foire de Paris 2023, qui se tient du 27 avril au 8 mai, Renault Retail Group expose plus d’une trentaine de voitures d’occasion reconditionnées. Modèles thermiques, hybrides et électriques sont ainsi disponibles à l’achat sur le stand de la filiale de distribution du constructeur.

Par Robin Schmidt

Voir les photos Du 27 avril au 8 mai 2023, Renault Retail Group expose chaque jour plus d'une trentaine de véhicules reconditionnés sur son stand de la Foire de Paris. Robin Schmidt

Du 27 avril au 8 mai 2023, la Foire de Paris est de retour au Parc des expositions de la porte de Versailles. L’occasion pour le distributeur automobile Renault Retail Group d’exposer, chaque jour, une trentaine de véhicules reconditionnés. Une grande variété de modèles thermiques, hybrides mais aussi électriques sont ainsi disponibles à l’achat sur un stand de près de 900 m2 situé dans le pavillon 7, et ce pendant les douze jours de l’événement.

« Plus de 400 000 personnes se rendent à la Foire de Paris sur les douze jours, ce qui en fait le plus grand événement commercial en France. C’est la première fois qu'un distributeur automobile s’y rend et on sait que les véhicules reconditionnés sont très tendances en ce moment, en particulier avec le développement de la mobilité électrique », explique Marine Dehay, responsable marketing chez Renault Retail Group Paris.

Une grande diversité de véhicules exposés

Pour sa première participation à la Foire de Paris, la filiale du groupe Renault a décidé de marquer le coup et de mettre en avant sur son stand un large éventail de véhicules d’occasion reconditionnés. Les visiteurs peuvent ainsi venir y découvrir des voitures récentes, comme la Mégane E-Tech sortie en concession en 2022, mais aussi des plus anciennes, à l’instar de la première génération de la Zoé. « Les prix de ces véhicules reconditionnés vont donc varier en fonction de leur âge, de leur kilométrage et de leur segment. Les tarifs commencent à partir de 8 000 euros et peuvent aller jusqu’aux alentours des 43 000 euros pour un SUV », commente Valentin Frénéhard, responsable des ventes VO chez Renault Retail Group Paris.

Des véhicules reconditionnés de la marque Peugeot peuvent également être achetés sur le stand de la filiale du groupe Renault. RRG expose notamment des VO récents, à l'instar de la Renault Mégane E-Tech.

Qui poursuit : « 100 % des véhicules que nous reprenons et que nous revendons à des particuliers sont reconditionnés. Forcément, reconditionné ne veut pas dire la même chose en fonction du véhicule. Pour un véhicule récent, on va parler des filtres, d’une vidange, d’un pneumatique, ou éventuellement de quelques petites rayures. À l'inverse, pour un véhicule qui a 7-8 ans, ça va être une distribution, un embrayage… Le reconditionnement sera donc un peu plus pointu d’un point de vue mécanique. » Retail Renault Group expose également sur son stand des voitures d’autres marques généralistes, comme Peugeot, Fiat ou encore Toyota, qui sont « soit reconditionnées à la Re-Factory de Flins, soit reconditionnées avec les mêmes process mais dans les concessions de Renault Retail Group. »

Un showroom digital installé sur le stand avec 2 000 véhicules disponibles à l'achat

La filiale de distribution de la marque au losange a également mis en place un showroom digital sur son stand, qui intègre plus de 2 000 véhicules disponibles à l’achat. « Il y a une partie qui concerne des véhicules neufs Renault, Dacia et véhicules utilitaires. Mais il y a aussi une partie consacrée aux voitures d'occasion avec la marque Renew et où on retrouve ici tout le stock de Retail Renault Group en Ile-de-France », ajoute Valentin Frénéhard. Une dizaine de vendeurs sont ainsi présents sur place pour conseiller et orienter les clients en fonction de leurs besoins de véhicules.

Retail Renault Group propose aussi, pour l’achat d’un véhicule sur son stand, la livraison à domicile, ou encore des solutions de financement allant du crédit classique, à la location avec option d’achat, tout en passant par la location longue durée. « Notre stand a ouvert ce matin à 10 heures et on a déjà vendu quelques voitures (NDLR : soit 2 heures après l'ouverture). Ça commence plutôt bien et on est plutôt confiants vu qu’on est là pendant douze jours », conclut le responsable des ventes VO chez Renault Retail Group Paris.