Renault retrouve sa place de leader du marché français sans dévier de sa trajectoire Renault a retrouvé sa place de leader du marché français devant Peugeot au premier trimestre 2023, tandis que la Clio s’est imposée face à la 208. Ivan Segal, directeur commercial pour la France, préfère toutefois scruter les performances du Losange sur le segment C et le canal des particuliers.

À l’issue du premier semestre 2023, la direction commerciale de Renault France peut avoir le sourire. Repassée devant Peugeot depuis trois mois, la marque au Losange est de nouveau numéro un du marché automobile hexagonal avec 144 723 immatriculations (+ 13,9 %), soit une part de marché de 16,3 % (- 0,2 point) contre 15 % (-1,6 point) pour son concurrent direct Peugeot. En parallèle, la Clio est également redevenue la voiture préférée des français devant la 208, même si l’écart entre les deux reste ténu avec moins de 1 000 unités de différence.

Se disant « extrêmement fier » de cette situation, Ivan Segal, directeur commercial de Renault France, préfère toutefois scruter d’autres indicateurs. Il se félicite ainsi de constater la progression de 6,1 % du Losange sur le canal des particuliers, où il a immatriculé 62 833 voitures entre janvier et juin pour s’octroyer une part de marché de 15,5 %, soit 0,8 point de moins que l’indétrônable cousin Dacia. Certes, le volume mensuel a diminué de 19 % sur ce canal comparé à juin 2022, mais c’est parce que la part de marché de Renault avait atteint à l’époque « un record absolu » s’expliquant par un flux massif de livraisons quand de nombreux concurrents manquaient de voitures. Quoiqu’il en soit, « le canal des particuliers constitue un bon baromètre et nous devons continuer à être performant dessus parce que c’est le plus vertueux, notamment en matière d’évolution des valeurs résiduelles », affirme-t-il.

« Un premier semestre mouvementé » sur le segment électrique

Autre source de satisfaction pour Ivan Segal, la croissance de Renault sur le segment C, sur lequel la marque « partait de loin il y a encore deux ans ». Grâce à la dynamique des Arkana (15 801 unités), Mégane E-Tech (9 488 unités) et autre Austral (16 460 unités), le Losange revendique ainsi une part de marché de 18,4 % sur ce créneau, contre 14,6 % pour Peugeot. Ce qui lui permet de « poursuivre sa croissance rentable » initiée dans le cadre du plan stratégique Renaulution.

De même, le directeur commercial souligne la place de numéro un de Renault sur le marché électrifié (électrique, hybride et hybride rechargeable) avec une part de marché de 17,3 %. Mais aussi celle de numéro deux sur le créneau du 100 % électrique avec 17 152 immatriculations, soit une part de 12,4 %, contre 19,7 % pour le leader Tesla et 11,6 % pour le troisième Peugeot. Ceci malgré « un marché de l’électrique très bouleversé au premier semestre », marqué par des baisses de prix parfois brutales opérées par le constructeur américain.

Top 5 des immatriculations Renault au 1er semestre 2023

Clt Modèles Volume Evo 2023/2022 (%) 1 Clio 47 737 36,9 2 Captur 25 799 -3,9 3 Mégane 17 058 38,7 4 Austral 16 460 91344,4 5 Arkana 15 801 -5,6 Total 144 723 13,9

Ramener le portefeuille de commandes à un niveau raisonnable

Pour le second semestre, Ivan Segal entend « garder le cap », à la faveur d’une « forte offensive produit », qui a commencé ce mercredi 5 juillet avec le lancement en concession du nouvel Espace. Viendront ensuite, dans les prochaines semaines, les Clio et Arkana restylés, en attendant la présentation du futur Scénic électrique et - en 2024 - de la très attendue R5. En attendant, le directeur commercial s’attend à réaliser un meilleur été en 2023 qu’en 2022 car « le rythme du transport de voitures s’est accéléré depuis mi-mai ». Ainsi, Renault devrait connaître « un gros effet de livraisons avec un portefeuille de commandes qui se résorbe ». Alors que ce dernier « était trop élevé », Ivan Segal affirme s’être « battu » pour le ramener à un niveau raisonnable au premier semestre. Et il « espère revenir à un portefeuille normal » d’ici la fin de l’année.

Et même si « le rythme des commandes ne suit pas la même tendance que les immatriculations », le directeur commercial estime que Renault « est plutôt dans le match ». Ceci parce que le Losange est notamment « focalisé sur les loyers » car tous les constructeurs sont arrivés « à un point haut dans les positionnements prix ». Malgré tout, Ivan Segal s’attend à un « effet ciseau » entre les courbes des immatriculations et des commandes, qui devrait intervenir fin 2023 ou début 2024.