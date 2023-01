Renault s'associe à Atos pour la collecte de données industrielles Le groupe automobile Renault et le spécialiste du numérique Atos vont commercialiser à grande échelle une solution pour collecter et analyser la data industrielle. D'ici à 2023, elle permettra par exemple au constructeur au losange de réduire ses coûts dans ses usines de 200 millions d'euros par an.

Viser l’industrie 4.0, telle est l’ambition de Renault Group, qui souhaite désormais accompagner les entreprises du secteur industriel dans leur transformation numérique. À cette fin, le groupe automobile s’est rapproché d’Atos pour lancer conjointement une solution inédite de collecte de données industrielles à grande échelle. Dans le cadre d’une collaboration stratégique, le duo va donc commercialiser une offre pour capter, collecter et structurer la data afin de permettre aux entreprises d’optimiser la performance opérationnelle de leurs équipements – et au final la qualité des produits – en améliorant leur productivité, en réduisant les défauts de leurs machines et en diminuant leur consommation énergétique.

« Développée par le constructeur et déjà déployée au sein de ses usines, ID@scale est désormais industrialisée, modularisée et commercialisée par le leader du numérique », est-il précisé dans un communiqué. Les 22 usines de Renault, qui rassemblent plus de 7 500 équipements connectés avec des modèles de données standardisés pour une cinquantaine de processus de fabrication (vissage à injection d’aluminium, soudage des caisses et châssis, usinage, emboutissage, nouveaux procédés de fabrication des moteurs électriques et batteries), utilisent déjà cet outil. Et Renault Group, qui assure économiser d’ores et déjà 80 millions d’euros par an grâce à ID@scale, compte l’intégrer dans ses 35 usines (22 000 équipements) d’ici à 2023 pour réaliser une économie totale annuelle de 200 millions d’euros. D'après Jose-Vicente de los Mozos, son directeur industriel, « Renault Group a développé une solution technologique unique pour collecter les données industrielles à grande échelle et améliorer la performance de [ses] outils de production, donc la qualité de [ses] véhicules. Aujourd’hui, nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape avec Atos. Cette collaboration nous permet de commercialiser notre savoir-faire afin d’aider les entreprises du secteur industriel dans leur passage au numérique. C’est une nouvelle illustration de la transformation digitale et de la capacité d’innovation de notre groupe ».

Atos, l'un des leaders de la transformation digitale de l’industrie manufacturière, vient ainsi renforcer la solution de Renault grâce à son expertise et à son portefeuille de technologies et services. ID@scale permet de traiter en temps réel d'énormes volumes de données industrielles complexes au cours du processus de production. Elle sécurise aussi cette data et la met à disposition dans le cloud via différents tableaux de bord et outils d’analyse. Cette solution devrait continuer à évoluer pour s'adapter à tous types d’environnement, quel que soit le secteur industriel, et à se déployer en tant qu'offre « as a service » partout dans le monde.



