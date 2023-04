Renault sera de retour sur ses terres historiques de Boulogne-Billancourt en 2026 En 2026, le siège du groupe Renault fera son grand retour sur ses terres historiques, à Boulogne-Billancourt. Le Losange bénéficiera d’un immeuble de 25 000 m² au sein du nouvel éco-quartier implanté face à l’île Seguin, à l’emplacement de l’ancienne usine de Billancourt, qui a fermé en 1992.

Franck Boittiaux Par

Voir les photos Le futur siège de Renault prendra place dans un immeuble de 60 m de haut qui sera bâti sur l'ancienne emprise de l'usine de Billancourt. Ce building abritera 25 000 m² de bureaux. Agence Chartier-Dalix

BNP Paribas Real Estate et Eiffage Immobilier annoncent avoir acquis, auprès de la Sicofram, une filiale de Renault, la dernière parcelle du fameux Trapèze de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Celui-ci a accueilli pendant un siècle les usines du Losange, d’où sont notamment sorties les 4CV et autres R4. Cette emprise dénommée D5 au sein de la ZAC Île Seguin-Rives de Seine doit accueillir, à partir de fin 2025, 13 000 m² de logements et 40 000 m² de bureaux dans quatre immeubles, dont le futur siège du groupe Renault.

Ce dernier louera un immeuble de 25 000 m² de bureaux, conçu par l’agence d’achitecture Chartier-Dalix. Baptisé « New R », ce building qui mesurera 60 m de haut doit être livré en 2026. Plus de trente ans après la fermeture des usines historiques du constructeur automobile – le 31 mars 1992 –, la reconversion de cet éco-quartier face à l’île Seguin sera alors entièrement terminée. Il comptera au total 15 000 habitants et 12 000 salariés, dont ceux du Losange qui retrouveront un lieu de travail hautement symbolique, tout près du bâtiment X (baptisé Pierre-Dreyfus aujourd'hui), l'ancien siège historique du constructeur qui a été préservé.

Media Image Image Plus de trente ans après la fermeture de l'ancienne usine Renault de Billancourt, la livraison du nouveau siège du Losange marquera la fin de l'aménagement du nouvel éco-quartier face à l'île Seguin. Agence Chartier-Dalix

À lire aussi Renault. Le syndicat redoute la transformation immobilière

Renault continue de réduire le nombre de ses sites tertiaires en Île-de-France

Depuis que le groupe Renault a quitté, à l’été 2022, le bâtiment arrondi qu’il occupait depuis une vingtaine d’années près du pont de Sèvres, les équipes sont dispersées sur plusieurs sites franciliens. La ville de Boulogne-Billancourt accueille néanmoins toujours le siège social de Renault SAS, à proximité du Centre Alpine, ainsi que d'autres bureaux.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la réduction du nombre des sites tertiaires en Île-de-France entreprise par le constructeur en 2021. En l’espace de quatre ans, le groupe Renault entend diviser par deux ses surfaces de bureaux en région parisienne dans le but d’économiser 60 millions d’euros par an. À terme, les équipes doivent être regroupées autour de deux pôles : le siège de Boulogne-Billancourt, en construction, et le Technocentre de Guyancourt (Yvelines), en phase de réaménagement.

Media Image Image Le futur siège moderne de Renault prendra place près du bâtiment X, son prédécesseur. Agence Chartier-Dalix