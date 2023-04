Réparation automobile. L’activité repart à la hausse en ce début d’année 2023 Selon le dernier baromètre Mobilians-Solware, l’activité des ateliers de mécanique et de carrosserie enregistre une croissance globale de 4,1 % au premier trimestre 2023. Une hausse portée par l’activité de carrosserie (+ 12,8 %), davantage touchée par l’inflation, notamment sur le prix des pièces.

Par Robin Schmidt

Voir les photos L'activité des ateliers de mécanique et de carrosserie a enregistré une croissance globale de 4,1 % en ce début d'année 2023. pikselstock - stock.adobe.com

Ce début d’année 2023 est marqué par une performance solide de l’activité de réparation automobile, selon le baromètre réalisé par Mobilians-Solware sur la base de 944 ateliers de mécanique et 447 ateliers de carrosserie. Et pour cause, l’activité du premier trimestre 2023 enregistre une croissance globale de 4,1 % en un an.

Si l’on s'intéresse uniquement à l’activité des ateliers de mécanique, celle-ci a légèrement augmenté de 2,3 % par rapport au premier trimestre 2022. L’activité de carrosserie a quant à elle bondi de 12,8 % sur les trois premiers mois de l’année. Une croissance qui mérite toutefois d'être relativisée, puisqu’elle intervient dans un contexte de forte inflation.

Tous les voyants sont au vert au premier trimestre 2023

De janvier à mars 2023, l’activité des ateliers de carrosserie a ainsi affiché un chiffre d’affaires de 40,6 millions d’euros, contre 36 millions en 2022. Une solide progression qui s’explique notamment par la hausse des prix des pièces, touchant davantage l’activité de carrosserie. Cette dernière enregistre donc une augmentation de 10,3 % du CA pièces, qui passe de 21,3 millions en 2022 à 23,5 millions en ce début d’année. Le chiffre d’affaires de la main-d'œuvre grimpe quant à lui à 14,3 millions d’euros au premier trimestre 2023, contre 12,3 millions l’an dernier (+ 16,3 %).

Media Image Image Le baromètre d’activité ci-dessus a été réalisé sur la base de 944 ateliers de mécanique et 447 ateliers de carrosserie. Mobilians

Du côté de l’activité des ateliers de mécanique, le chiffre d’affaires atteint désormais 179,5 millions d’euros sur la période courant de janvier à mars 2023. Les pièces de mécanique se limitent à une hausse de 0,6 % de leur CA, tandis que l’indicateur de main-d’œuvre progresse de 6,4 % sur ce début d’année 2023. Selon le Syndicat des métiers de la distribution et des services de l'automobile Mobilians, la progression de la part de la main-d'œuvre, qui touche aussi bien la mécanique que la carrosserie, « s’explique notamment par l’augmentation mécanique des minima sociaux, qui tendent à compenser l’inflation ».