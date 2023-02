Réparer l'électronique plutôt que la jeter En ligne avec les actuelles préoccupations écologiques et économiques, la réparation de certaines pièces électroniques automobiles devient une activité à part entière, qui ne cesse de croître. Des entreprises, peu nombreuses, s'en font les expertes.

Par Ambre Delage

Voir les photos Le site de production de Faurecia Clarion Electronics à Custines (54) a été transformé en 2005 en centre européen de réparation électronique pour l'UE, la Suisse et la Norvège

Ecran d’infotainment rassemblant système audio et système de navigation, airbags qui se multiplient, radars de recul, limiteur et régulateur de vitesse, options de confort et de contrôle du véhicule à n’en plus finir… La liste des éléments électroniques composant une voiture se fait de plus en plus longue chaque année. Et pour pouvoir faire communiquer tranquillement tout ce beau monde, les calculateurs, eux aussi, se multiplient. Ainsi, sur certains modèles de haut de gamme, il n’est pas rare d’en dénombrer jusqu’à cent ! D’après une étude du cabinet Deloitte, l’électronique embarquée représente, en moyenne, 40% du prix total d’un véhicule. À titre de comparaison, au début des années 2000, cette part n’était que de 20%. Or, quand le véhicule vieillit, devoir changer ce type de pièces pour des neuves peut parfois coûter plus cher que le prix même de la voiture. Alors, à l’instar des téléviseurs ou des lave-linge, dont les composants défectueux sont changés afin de leur redonner une seconde vie, certains éléments électroniques des automobiles, eux aussi, passent dans les mains expertes de quelques entreprises, qui se sont structurées afin d’offrir une véritable alternative à l’après-vente.

« C’est cher en neuf, donc pertinent à réparer »

«Tous ces équipements ont un point commun : ils sont chers en neuf et n’ont pas d’autre alternative en après-vente que celle du constructeur. C’est donc très pertinent à réparer, explique Vincent Grivaud, directeur des ventes Europe services chez Faurecia Clarion Electronics (FCE). Ça représente de 50 à 90% d’économie par rapport à la pièce neuve. Par exemple, un système de navigation sur une Kia ou Hyundai de 2010 peut coûter entre 4 000 et 7 000€, soit le prix de la voiture en occasion. D’où la pertinence d’une réparation. En fait, pour que la réparation de pièces électroniques ait un sens, il faut que le client économise au moins la moitié du prix initial de la pièce neuve.»



Au-delà de la simple considération économique, la réparation de ces pièces s’inscrit dans une démarche écologique plus que jamais d’actualité : mieux vaut réparer que jeter. Sans compter que la récente législation sur la pièce issue de l’économie circulaire (Piec) a mis en lumière cette activité. « La réparation permet à une pièce électronique de retrouver sa fonction initiale et de repartir pour une nouvelle vie, assure-t-on chez FCE. L’Europe impose aux réparateurs automobiles de proposer de la pièce de réemploi. C’est très souvent difficile sur les pièces électroniques, car elles sont appairées avec la voiture d’origine et ne peuvent être montées dans une autre. En réinitialisant la pièce, nous permettons le réemploi d’une pièce usagée en panne. Le garage est conforme à la loi sur la Piec et le client réalise une économie importante, avec une solution robuste, garantie un an. » En conséquence, en moins de dix ans, Faurecia a vu bondir le nombre d’équipements qui lui ont été confiés pour réparation, passant de 5 000 pièces en 2010 à 30 000 en 2019.



Évidemment, les quelques acteurs, FCE, Bosch ou encore ERA-C23, à s’être engouffrés sur ce marché de niche n’ont pas attendu que les préoccupations écologiques deviennent prégnantes. Basé en Alsace, au nord de Strasbourg, ERA-C3 a débuté son activité il y a onze ans, en réparant essentiellement les compteurs digitaux des Renault Espace et Scénic. Puis l’explosion de l’électronique dans les véhicules l’a poussé à proposer d’autres types de réparations : autoradios, GPS, boîtiers d’habitacle, calculateurs d’ABS ou encore calculateurs d’injection moteur.

« Recréer l’architecture du véhicule »

« Ce sont des pièces de plus en plus complexes, qui nécessitent beaucoup de programmation, alors qu’avant, il s’agissait surtout de réaliser des opérations de micro­soudure, explique Sandra Deck, gérante de la société. Aujourd’hui, pour réparer une pièce électronique, il faut maîtriser le langage informatique et l’architecture du véhicule, car les boîtiers communiquent entre eux. Nous développons donc nos bancs de test en interne et, pour réparer, nous sommes quasiment obligés de recréer l’architecture du véhicule. De fait, nous avons toujours des techniciens en électronique, mais depuis 2015, nous avons aussi développé un service de R&D pour mettre en place les protocoles de réparation. »

En quinze ans d’activité, Faurecia a, lui aussi, vu son écosystème passé d’artisanal à industriel. En témoigne la transformation, en 2005, de son site de production de Custines (Meurthe-et-Moselle) en un centre européen de réparation électronique comptant 53 hommes et femmes, dont plus de 30 techniciens. « Nous y avons aussi une équipe d’ingénieurs qui étudie les produits que l’on ne fabrique pas et qui détermine leurs processus de réparation pour que cela aille plus vite, précise Vincent Grivaud. Ces études durent généralement de trois à douze mois. Pour faire les réparations, nous avons entre 15 000 et 16 000 références de pièces à disposition. »

Intervention rapide

Ces organisations permettent à ces entreprises, passées maîtres dans l’art de redonner leurs lustres aux matériels électroniques, d’intervenir très vite auprès des professionnels de la réparation. Concrètement, MRA, concessionnaires, constructeurs les appellent afin de leur confier, pour réparation, une pièce électronique sur laquelle un diagnostic aura été effectué au préalable. Un transporteur récupère ladite pièce, les spécialistes la réparent et la pièce retourne ensuite à l’envoyeur. En 48 heures, tout au plus, la pièce est de nouveau montée sur le véhicule. Un système de repair & return en somme, dans lequel rien ne se perd, tout se transforme. Une aubaine à l’heure où les préoccupations écologiques et économiques vont de pair. Car l’intérêt de ce type de réparation se mesure autant du côté du client que de celui du garagiste. Côté client :

« La réparation de pièces électroniques a un réel intérêt économique . Par exemple, un boîtier télématique coûte jusqu’à 1 000 €. Chez nous, c’est 250 € HT transport inclus. Et puis par rapport à la Piec, il y aussi des pièces qui ne sont plus fournies, comme certains calculateurs moteur qui ont plus de dix ans et ne sont plus en stock. Chez nous, ils sont réparables. Et heureusement, sinon, la voiture partirait à la casse », souligne Sandra Deck.

Le constructeur y trouve son compte

Du côté des garagistes, le calcul est simple : satisfaire le client et lui faire réaliser des économies, c’est s’assurer de sa fidélité. D’autant que les réparations de ces pièces sont garanties entre un et trois ans. Même le constructeur y trouve son compte. « Cela lui permet de fidéliser les clients dans son réseau et d’éviter une panne très couteuse qui conduirait le client à acheter un VN d’une autre marque. Cela apporte aussi une solution supplémentaire à son réseau, encadrée : garantie de qualité, avec taux de réparation de 98%, support technique, source de business supplémentaire sur des véhicules multimarques hors garantie dotés d’équipements électroniques complexes. Par exemple, un agent Peugeot peut réparer une navigation Volkswagen ou Nissan », précise Vincent Grivaud.



En conséquence, la demande en réparation de pièces électroniques ne fait que croître, constructeurs et têtes de réseaux s’intéressant de plus en plus près au sujet. D’autant plus que les véhicules d’occasion, premières cibles de ces interventions, n’ont jamais connu de tels records de ventes depuis quelques années (3,3 VO vendus pour 1 VN au premier semestre cette année).

« Virginisation » et vieille matière

Prochaine étape : transformer ces réparations « à la demande » en offre complète de pièces remanufacturées en guise d’alternative pour l’après-vente. Un sujet sur lequel FCE semble avoir déjà de l’avance : « Nous travaillons pour fournir des pièces vierges “reman”, qui sont quasiment identiques, en termes de cahier des charges, aux pièces neuves, sauf qu’elles émanent de la vieille matière. Nous contrôlons la qualité des pièces en VHU, nous les “virginisons” de leur appartenance à un code VIN, nous les remanufacturons, puis les confions à Distrigo, explique Vincent Grivaud. Mais nous ne pouvons pas tout faire, car il est compliqué de trouver de la vieille matière sur les VO récents. Sur des véhicules anciens de 12 à 15 ans, ils sont trop vieux ! Ce sont donc des pièces qui concernent surtout des produits non visibles, comme des calculateurs moteurs et habitacle, pour des véhicules dont l’âge se situe entre 3 et 12 ans. » D’ici à la fin de l’année, FCE sera en mesure de fournir à Distrigo une cinquantaine de références de pièces électroniques manufacturées par ses soins.