Réseaux de distribution automobile : les mouvements en février 2021 Des mouvements ont été observés au sein des réseaux de distribution des marques Citroën, MG, Mercedes-Benz, Suzuki, Kia et Hyundai au cours du mois de février 2021. On notera notamment l'arrivée du groupe Bayi dans le réseau Citroën.

Voir les photos Le groupe Bayi entre dans le réseau Citroën avec la reprise de la concession d'Évreux

Citroën

Le groupe dirigé par Pascal Bayi a acté le 4 mars la reprise de la concession Citroën d’Évreux (Eure), un développement qui lui permet de faire son entrée dans le réseau de la marque aux chevrons. L’opérateur est déjà implanté dans le département avec une agence Peugeot située dans la commune de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton. Cette affaire Citroën était encore détenue par Olivier Lamirault, qui avait déjà cédé ses sites de Dreux et de Chartres (Eure-et-Loir) au groupe Dubreuil en novembre 2018, soit quelques semaines après l’annonce du rapprochement entre les groupes Schumacher et Lamirault (LS Group). La vente de la concession d’Évreux a donc pris un peu plus de temps. Elle représente un volume de 650 voitures neuves Citroën, 120 DS (en année normale) et 500 occasions à particuliers pour un chiffre d’affaires de 30 millions d'euros. Pascal Bayi informe par ailleurs qu’il ouvrira un nouveau site au début de l’été ; celui-ci jouxtera la concession actuelle, qui deviendra un supermarché.



Hyundai

Kia

Depuis le 20 février, la concession Route 62 ne représente plus la marque coréenne dans la ville de Carvin (Pas-de-Calais). Cette société appartient à Gerbert Gonez.

Mercedes-Benz

Le constructeur allemand rapporte que le groupe LG, dirigé par Ludovic Garcia, a acté la reprise des affaires du groupe Launay au 1er mars 2021. Ce même jour, le groupe Bernard a finalisé la reprise des sites Mercedes-Benz de Reims, Épernay et Châlons-en-Champagne (Marne) du groupe Ténédor, dans lesquels il avait pris une participation de 35 % en juin 2017.

MG

La marque chinoise MG continue d’étoffer son réseau de distribution en France. Elle dénombre actuellement 36 points de vente, avec de nouvelles implantations dans les villes de Reims (groupe Bernard), Mulhouse (Car Avenue), Villeneuve-d’Ascq (Easy Motors), Strasbourg (Grasser), Dijon et Beaune (Guyot), Clermont-Ferrand (Delage Automobiles), mais aussi Marseille, Toulon, Fréjus et Nice (Delieuvin).



Suzuki

Le constructeur nippon a confirmé la reprise du panneau de la marque à Gometz-le-Châtel (Essonne) par le groupe Bernier. Il s’agit du premier point de vente Suzuki pour le groupe dirigé par Denis Bernier. Cette reprise fait suite au rachat des concessions détenues par la famille Menjucq dans ce département, incluant également des sites Opel, Kia, Jeep.



Volkswagen

Deux fermetures sont intervenues dans le réseau de distribution Volkswagen ces dernières semaines : le garage Delattre, distributeur à Audruicq (Pas-de-Calais), et le réparateur agréé de Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique). Pour rappel, la société Delattre a cédé début janvier sa concession Volkswagen et Volkswagen Utilitaires de Saint-Omer au groupe Lesaffre.



