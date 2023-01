Rivian recrute massivement dans la tech et l'auto Le nouveau constructeur de véhicules 100% électriques, dont un SUV et un pick-up doivent être lancés dès 2020, a ajouté des dizaines d'employés à ses effectifs, provenant entre autres de chez Ford, McLaren, Tesla, Faraday Future et Amazon.

Justine Pérou Par

Voir les photos Mike Bell, vice-président de longue date d'Apple, est devenu le premier CTO de Rivian. (Pick-up R1T)

C’est quand on ne s’y attend pas…Rivian, la start-up américaine qui a surpris tout le monde en présentant un SUV et un pick-up électriques fin 2018 au salon de Los Angeles, s’est aussi rapprochée de Ford et d’Amazon par le biais d’importants investissements début 2019. Mais si ces annonces ont été révélées au grand jour pour qu’on la prenne vraiment au sérieux, la société du Michigan fondée en 2009 avance aussi dans l’ombre pour renforcer ses équipes, à coups de pointures de la tech et de l’auto.



>> Lire aussi Amazon investit dans le véhicule électrique

>> Lire aussi Ford investit 500 millions de dollars chez Rivian



D’après le média The Verge, Rivian a passé les derniers mois à recruter et aurait embauché des dizaines d’employés de Ford (au moins 20), McLaren (au moins 24) et Tesla (au moins 12), selon des profils LinkedIn consultés par ses soins. Mais aussi des salariés provenant de Faraday Future, son principal concurrent, soit au moins 34 depuis que celui-ci est en difficulté.

Par exemple, Randy Frank, qui a passé 27 ans chez Ford et a récemment dirigé la division des services d'ingénierie du constructeur mondial, est devenu le vice-président de l'ingénierie de la carrosserie et de l'intérieur de Rivian en avril 2019. Barry Lett, concepteur en chef de McLaren pour les nouveaux projets, est devenu directeur des concepts avancés de Rivian en février. Andy Jones, ingénieur en chef du constructeur britannique, a rejoint Rivian en mai. Le nouvel ingénieur concept principal de Rivian, Yann Pissonnier, est également arrivé en janvier après avoir dirigé l'équipe d'ingénierie de conception de McLaren...



Mais il semblerait que la start-up ait aussi nommé son premier responsable de la technologie : Mike Bell, l’ancien vice-président d’Apple qui a contribué au succès de l’Iphone dans le monde. Rien que ça ! The Verge aurait eu la confirmation du constructeur concernant ce dernier recrutement, affirmant son souhait de s'entourer d'experts pour mener à bien ses projets ambitieux. Six autres personnes d'Apple auraient suivi ce dirigeant pour rejoindre Rivian.



En attendant, la start-up a plus que doublé ses effectifs, soit 750 salariés aujourd’hui, et a même ouvert un bureau supplémentaire au Royaume-Uni. Désormais, l’objectif est de matérialiser toutes les promesses avancées depuis les premières présentations des deux modèles 100% électriques.