Salon auto de Lyon. Des distributeurs « dans les starting-blocks » Trois ans après sa dernière édition, le salon de Lyon rouvre ses portes du 7 au 11 avril 2022 à Eurexpo. La formule, qui a fait ses preuves depuis 2015, reste inchangée, avec la présence des distributeurs locaux. Entretien avec Anne-Marie Baezner, directrice du salon automobile lyonnais.

L'argus. Comment se présente cette édition 2022 du salon de Lyon, qui sera scrutée de près cette année compte tenu des rares évènements automobiles prévus au calendrier ?

Anne-Marie Baezner. Nous avons pris la décision en février 2021, collectivement, de décaler le salon de Lyon au premier semestre 2022, car toutes les conditions n’étaient pas réunies pour l’organiser dans des conditions optimales en septembre dernier, période habituelle de l’évènement. Mi-décembre, nous avions enregistré une offre des exposants suffisamment représentative pour assurer son organisation. En janvier, nous avons communiqué sur la présence de 90 % des marques du marché et nous sommes à 100 %, et ce pour la troisième année consécutive. En avril 2022, toutes les planètes seront alignées, parce que nous arriverons dans une période où la situation sanitaire sera meilleure et aussi dans un contexte de reprise. Non seulement, nous n’avons rencontré aucune difficulté à relancer ce salon, mais à aucun moment nous avons eu des doutes sur sa tenue.



Qu’avez-vous observé ou retenu des manifestations, physiques ou virtuelles, qui se sont tenues au cours des derniers mois ?



La crise sanitaire a révélé deux choses concernant le média salon. La première est que rien ne le remplace. Un grand salon international a organisé en 2021 une édition 100 % virtuelle qui n’a pas du tout fonctionné. Certains évènements digitaux ont surtout permis d’animer les communautés. La deuxième concerne l’ensemble de l’écosystème qui est embarqué dans un tel évènement, de la petite TPE aux grands organisateurs. Je me suis rendu au Sirha, à Global Industrie, Pollutec ou encore Solutrans, autant de manifestations qui sont revenues en force dans un format présentiel. Au-delà du business, un salon procure aussi des émotions, et en virtuel cela n’est pas possible.



Avez-vous le sentiment de profiter de l’annulation ou du report des autres grands salons automobiles grand public, notamment sur le plan des nouveautés présentées en « avant-

première » ?



Lors des trois dernières éditions, organisées les années impaires, en alternance avec le Mondial de Paris, nous avions toujours des voitures présentées en avant-première. Ce sera encore le cas cette année, mais nous n’en n’aurons pas plus ni moins, cela reposant avant tout sur l’actualité des marques. En 2019, nous avions une quarantaine de nouveautés et avant-premières mais à ce stade l’information est encore sous embargo chez les constructeurs (entretien réalisé début mars). En revanche, nous bénéficierons d’un éclairage médiatique plus fort. Nous sommes déjà en contact avec des télévisions.

« L’entrée du salon sera zéro émission »

L’évènement a revu sa formule à partir de 2015. L’avez-vous encore remodelé ?



Nous n’avons pas touché à ce qui fait l’ADN de notre salon, à savoir la vente, la convivialité, les essais de voitures, car la formule plaît à la fois aux exposants et aux visiteurs. La surface des stands va de 100 m2 à 600 m2, nous ne permettons pas aux marques qui en font la demande d’aller au-delà. Mais comme notre évènement est en prise avec les mutations du marché, nous allons aussi apporter deux nouveautés. Ainsi, l’entrée du salon sera zéro émission, avec la présentation d’un modèle 100 % électrique ou à hydrogène de chaque marque. Ensuite, comme nous constatons que le marché automobile se déplace vers l’occasion, nous allons ouvrir un espace de 10 000 m2 consacré au VO. Pour la prochaine édition, nous nous développerons davantage sur la mobilité. Nous avons également prévu d’organiser des conférences pédagogiques sur le choix des motorisations entre l’hybride, l’électrique…



Concernant les visiteurs particuliers, leur appétence pour un tel évènement est-elle toujours intacte ?



Les réservations d’entrée sur Internet sont en très forte augmentation par rapport à l’édition précédente. Notre plan média n’est pas encore lancé et il est très attendu. Nous allons communiquer sur la présence de l’ensemble des marques, c’est un discours qui attire, sur les animations, les expositions, ainsi que l’offre de voitures d’occasion. Les visiteurs ont envie de reprendre une vie normale et de se changer les idées. Comme l’évènement tombe en même temps que le premier tour des élections présidentielles, il y aura peut-être moins de déplacements le week-end. Ce n’est pas par hasard si nous avons choisi cette date.

« Le retour sur investissement doit satisfaire les distributeurs »

La dimension retour sur investissement est très importante sur ce salon pour les exposants. Les coûts ont-ils été maintenus, revus à la baisse ?



Compte tenu de la crise sanitaire, nous avons maintenu les mêmes tarifs que lors de l’édition 2019. Il y a trois ans, ils avaient commercialisé un total de 1 805 voitures sur le salon. En moyenne, l’investissement sur le salon est pris en charge à 50-50 entre le constructeur et le groupe de distribution. Comme ils reviennent à 100 % en 2022, j’en déduis que le retour sur investissement doit leur satisfaire. De manière générale, la participation des exposants sur les salons s’est beaucoup professionnalisée, c’est-à-dire qu’ils les préparent bien en amont et de façon plus structurée.



Lyon est un salon à dimension commerciale, or les conditions pour attirer les acheteurs ne sont pas ou plus au rendez-vous. Est-ce un frein qui a été soulevé par les exposants ?



Le contexte d’approvisionnement n’est pas le plus favorable, c’est certain. Mais une marque qui décide de ne pas venir sur un salon comme celui-ci, prend le risque que son client se rende sur le stand d’un autre constructeur. Peut-être que certains d’entre eux vendront moins en raison de la situation mais, par cette présence, ils maintiennent le contact avec leur client ainsi que leur part de marché.



Envisagez-vous de dupliquer dans d’autres villes le format du salon de Lyon ?



GL Events a pour stratégie de développer des salons de l’automobile de proximité. Nous avons déjà le salon de Toulouse qui est un modèle très inspiré de celui de Lyon, mais qui reste un salon uniquement de concessionnaires. Nous avons un petit salon à Roanne sur le même modèle, un autre à Reims et nous également un projet à Saint-Etienne, fin 2022, et un autre à Strasbourg.

Le salon de Lyon en chiffres

50 000 m2, la superficie intérieure du salon, dont 10 000 m2 consacrés aux véhicules d’occasion.

40, le nombre de marques automobiles représentées.

Les expositions du salon de Lyon 2022