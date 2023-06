Selon Brand Finance, Porsche reste la marque premium et de luxe la plus valorisée au monde L’édition 2023 du rapport Brand Finance a placé la marque allemande Porsche en tête du secteur Luxury & Premium, avec une valeur de 36,8 milliards de dollars. La deuxième marque automobile, Ferrari, se classe à la dixième place. Lamborghini est celle qui a enregistré la plus forte hausse.

Pour la sixième année consécutive, Porsche s’adjuge la première place du classement réalisé par Brand Finance, qui détermine les marques de luxe et premium « les plus précieuses et puissantes » au monde. Selon le cabinet de conseil, la valeur d’une marque correspond au « bénéfice économique net que son propriétaire obtiendrait en concédant la marque sous licence sur le marché libre ».

En 2023, la valeur de la marque allemande Porsche s’est établie à 36,8 milliards de dollars, affichant une progression de 9 % par rapport à 2022. « La marque associe un produit exceptionnel à une expérience client très personnelle. Porsche élargit son portefeuille de produits avec de nouveaux concepts de voitures de sport, mais il continuera également à se concentrer sur les éditions limitées et à développer son programme Sonderwunsch, qui propose des voitures hautement personnalisées dans lesquelles les clients sont impliqués dans les résultats de la conception », analyse Brand Finance. Louis Vuitton (26,3 Md$) et Chanel (19,4 Md$) complètent le podium.

Ferrari dans le top 10, Lamborghini s'en rapproche

Dans ce classement, qui comprend 50 marques premium et de luxe, on retrouve sept blasons automobiles (contre huit en 2022). McLaren (41e l'an passé) n'y figure plus en 2023. L'auto est le troisième secteur le mieux représenté, derrière ceux de l’habillement et des cosmétiques/soins personnels. Ferrari, dont la valeur a diminué par rapport à l'an passé (7,42 Md$ ; – 7,8 %), a maintenu sa position dans le top 10. Tous secteurs confondus, Lamborghini (+ 123 %) est la marque de luxe qui a enregistré la croissance la plus forte en 2023, passant de la 30e à la 18e place.

Les sept marques automobiles du classement 2023 Brand Finance Luxury & Premium 50 :

Porsche (1 er )

) Ferrari (10 e )

) Lamborghini (18 e )

) Bentley (24 e )

) Rolls-Royce (32 e )

) Maserati (35 e )

) Aston Martin (44e)

Porsche numéro un en matière de durabilité

Il est à noter que Porsche est également la marque qui bénéficie de la perception de durabilité (Sustainability Perceptions Value) la plus élevée de toutes les marques du classement (8,1 Md$). Elle devance Louis Vuitton et Ferrari.

« Les marques de luxe ont longtemps prospéré en offrant des expériences exclusives et personnalisées, et cette tendance s'est poursuivie après le Covid-19. En utilisant les données et la technologie, ces marques génèrent désormais des recommandations personnalisées, des produits et des expériences sur mesure pour leurs clients. Cet accent mis sur l'individualisation renforce la fidélisation des clients et aide les marques à se distinguer sur un marché encombré, analyse Alex Haigh, directeur de Brand Finance. Le secteur n'est pas non plus étranger aux nouvelles tendances durables. Ils adoptent la durabilité en incorporant des matériaux respectueux de l'environnement, en mettant en œuvre des pratiques éthiques d'approvisionnement et de production, et en communiquant leur engagement en faveur d'opérations commerciales responsables. »