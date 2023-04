Semi-conducteurs. Bosch juge nécessaire d'améliorer la production Confronté comme tous les autres grands groupes automobiles à la pénurie de puces électroniques, l'équipementier allemand Bosch considère que la chaîne d'approvisionnement doit être réorganisée afin de répondre à l'arrivée des véhicules électriques et autonomes.

Interrogé par le site économique américain CNBC sur la pénurie de semi-conducteurs, Harald Kroeger, membre du conseil d’administration de Bosch, a confié que les chaînes d’approvisionnement de ces composants n’étaient plus adaptées aux mutations du marché. À l’arrêt pendant plusieurs mois en 2020 en raison de la crise sanitaire, les fournisseurs et sites de production ont dû faire face à une explosion de la demande mondiale dans les mois qui ont suivi, qu’ils ne sont toujours pas en mesure de satisfaire à l’heure actuelle. Ces demandes émanent aussi bien du secteur de l’automobile que de l’électronique, des jeux vidéos… Pour ne rien arranger, CNBC rappelle qu’une tempête au Texas a provoqué en février dernier des pannes d’électricité chez NXP Semiconductors, un important fournisseur de puces automobiles et de téléphones portables. En mars, un incendie s’est déclaré au Japon dans une usine de semi-conducteurs exploitée par Renesas, l’un des plus grands fournisseurs de puces de l’industrie automobile.



Des semi-conducteurs puissants sur les véhicules électriques

Harald Kroeger considère que les constructeurs automobiles et les fournisseurs de semi-conducteurs doivent revoir leur approche et chercher des solutions pour améliorer la chaîne d’approvisionnement des puces électroniques. « Je pense que nous avons besoin de plus de stock sur des étapes de la chaîne d’approvisionnement parce que certains de ces semi-conducteurs nécessitent six mois pour être produits. Vous ne pouvez pas vous reposer sur un système dans lequel toutes les deux semaines vous recevez une commande. Cela ne fonctionne pas ». Avec la montée en puissance des véhicules électriques et autonomes, l'enjeu est considérable pour l’industrie automobile. « Chaque voiture qui devient plus intelligente a besoin de plus de semi-conducteurs, poursuit le dirigeant de Bosch. Les voitures électriques ont besoin de semi-conducteurs très puissants et efficaces afin d’obtenir une plus grande autonomie des batteries».

Bosch investit en Allemagne

