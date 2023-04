Seres France confie l'entretien de ses véhicules électriques à Point S Dans le cadre d'un partenariat signé avec le distributeur automobile SN Diffusion, le réseau Point S est désormais habilité pour entretenir les SUV 100 % électriques de Seres en France et assurer la livraison des véhicules neufs aux clients. Moins de 200 points de vente sont agréés pour l'instant.

Voir les photos Les centres Point S habilités seront aussi des points de livraison des véhicules neufs commandés par les clients de Seres France point s

Quand les nouveaux constructeurs s’allient aux acteurs historiques de l’après-vente automobile. À l'instar de Aiways et d’autres marques de véhicules 100 % électriques qui débarquent en France, Seres (groupe Dongfeng Sokon-DFSK Motor) s’est rapproché de Point S, plus de 50 ans d’histoire et 616 centres (5 700 dans le monde). Son dirigeant Christophe Rollet et Didier Sirgue, président du distributeur exclusif et importateur de la marque en France, en Andorre et à Monaco, SN Diffusion, ont tous deux signé un partenariat habilitant l’enseigne Point S à réaliser l’entretien courant des modèles SUV Seres 3.

Les centres habilités pourront également gérer en leurs murs la livraison des véhicules neufs commandés par les clients. Seres a jeté son dévolu sur Point S, lequel affirme dispenser depuis plusieurs années des formations dédiées auprès de ses adhérents chefs d'entreprise. Rappelons qu’il est donc obligatoire de former et d’habiliter au moins un technicien dans un atelier, compte tenu des risques d’électrocution (de 400 à 600 V de tension sur les VE), tant pour un simple dépannage que pour une lourde prestation.

170 Point S habilités

À la mi-2022, l’enseigne compte plus de 170 centres agréés à l’entretien courant « et ils seront beaucoup plus nombreux dans les mois qui viennent. Point S ambitionne en effet de devenir le plus grand réseau européen certifié sur l’entretien électrique et hybride d’ici 2026 », commente-t-on dans un communiqué. Christophe Rollet, DG de Point S, ajoute que l'enseigne veut « se positionner clairement sur les marchés porteurs des années et des décennies à venir. Le partenariat avec Seres, constructeur de véhicules 100 % électriques, renforce notre stratégie d’alliance avec des acteurs reconnus. Nos synergies complémentaires nous permettent d’unir nos forces pour l’avenir. C’est aussi un premier pas vers les constructeurs actuels et futurs de Point S en France et dans le monde comme prestataire, connu, professionnel et présent dans 50 pays. Les qualités et l’expertise de nos points de vente et de leurs dirigeants ne sont plus à prouver, Point S est une réponse sérieuse et opérationnelle à des constructeurs qui souhaitent se développer dans de nouveaux pays en s’appuyant sur un maillage, une notoriété et des professionnels reconnus ». De son côté, Alexis Bodin, directeur général de Seres France, souligne que ce partenariat « permet de répondre aux attentes [des] clients et de leur assurer les meilleures prestations à la suite de l’achat de leur véhicule électrique. Il [nous] permet aussi de rehausser le niveau de service client en assurant la proximité géographique d’un expert de l’entretien Seres en complément du réseau d’entretien de la marque, grâce au maillage territorial de Point S. »

