Sima va se renforcer avec les marques du groupe FCA et Hyundai Le groupe de distribution Sima, dirigé par la famille Mariscal, est sur le point de se renforcer en Île-de-France avec le rachat des concessions FCA et Hyundai de la société N.D.G. Auto, situées à Groslay (Val-d'Oise).

Le site de l’Autorité de la concurrence rapporte que le groupe Sima envisage d’acquérir la totalité des actions de la société N.D.G. Group. Celle-ci distribue les marques Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Fiat Professional, Jeep ainsi que Hyundai dans la ville de Groslay (Val-d’Oise). Dirigée par la famille Di Gusto, l’entité représentait un chiffre d’affaires de l’ordre de 16 millions d’euros en 2018.

Un second point de vente dans le Val-d’Oise

Le groupe Sima, dirigé par la famille Mariscal, va ainsi renforcer sa position au sein des réseaux FCA et Hyundai, dans lesquels il est entré en 2020. Principalement implanté dans les Hauts-de-France, il va également se rapprocher de Paris avec un second point de vente dans le Val-d’Oise, département où il ne distribue que la marque Citroën, dans la commune de Persan (à la limite avec l’Oise). Sur l’exercice 2020, l’opérateur familial figurait au cinquième rang des plus gros distributeurs Citroën en France (6 618 VN).



L’an passé, il a commercialisé un total de 10 902 véhicules neufs, 10 775 occasions (dont 5 864 à des particuliers) et réalisé un chiffre d’affaires de 360 millions d’euros.



