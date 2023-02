Skoda et Volkswagen tiennent leur nouveau patron Alors que Thomas Schäfer va devenir le président-directeur général de la marque automobile Volkswagen, Klaus Zellmer va lui succéder aux commandes de Skoda. Les deux nominations seront effectives à partir du 1er juillet 2022.

Justine Pérou Par

Voir les photos À gauche, Thomas Schäfer, nommé chief operating officer de la marque Volkswagen, et à droite, Klaus Zellmer, nouveau CEO de Škoda Auto

Les responsabilités changent de mains au sein du groupe Volkswagen puisque deux nouveaux P-DG seront aux manettes de deux de ses marques. En effet, Thomas Schäfer a été nommé chief operating officer (COO) de Volkswagen Passengers Cars. Il prendra la présidence du conseil d’administration, ainsi qu’un siège au comité de direction en tant que membre responsable « Volume » le 1er juillet 2022 en remplacement de Ralf Brandstätter. Ce dernier prendra la responsabilité de la division Chine du conseil de direction à compter du 1er août 2022.



Fort d’une grande expérience dans l’industrie automobile internationale, le nouveau dirigeant, ingénieur en mécanique de formation, a commencé sa carrière au sein du groupe Daimler en 1994, où il a occupé plusieurs postes de direction. En 2012, débute pour lui une autre aventure chez Volkswagen Group à la tête de la production. Trois ans plus tard, il devient président et directeur général de Volkswagen Group South Africa, avant d'être nommé en 2020 président du conseil d’administration de Skoda Auto.

Klaus Zellmer, nouvel homme fort de Škoda Auto

Pour succéder à Thomas Schäfer, Skoda a trouvé son nouvel homme fort. Il s'agit de Klaus Zellmer, qui est actuellement membre du conseil d'administration de la direction de VW en charge des ventes, du marketing et de l'après-vente pour les véhicules particuliers. Sa nomination en tant que nouveau président-directeur général du constructeur tchèque sera effective au 1er juillet 2022. Murat Aksel, président du conseil de surveillance de Škoda Auto, se dit « ravi d’avoir recruté l'un [de nos] managers les plus en vue. Klaus Zellmer a plus de vingt ans d'expérience dans l'industrie. Au cours de cette période, il s'est non seulement distingué en tant qu'expert automobile de premier plan, mais il a également fait preuve d'une grande prévoyance stratégique et entrepreneuriale ».



Diplômé en administration des affaires, Klaus Zellmer a rejoint Porsche en 1997 en tant qu'assistant d'un membre du conseil d'administration. Deux ans plus tard, il débarque en France pour travailler dans le développement du réseau commercial de la marque, puis est promu responsable de zone pour l'Amérique du Nord. À partir de 2000 et jusqu’en 2015, il occupe plusieurs fonctions à responsabilités : chef de projet pour le développement des ventes et du marketing auprès de la nouvelle usine Porsche de Leipzig, directeur du centre client, responsable du marketing chez Porsche Allemagne, président du conseil d'administration, président et chef de la direction Porsche Cars North America. Depuis 2020, Klaus Zellmer est membre du directoire de la marque Volkswagen VP en charge des ventes, du marketing et de l'après-vente.

Tags