Skoda : le patron sur le départ Le groupe automobile Volkswagen annonce que le président du comité de direction de Skoda, Bernhard Maier, quittera son poste le 31 juillet 2020, après cinq années passées à la tête du constructeur.

Justine Pérou Par

Voir les photos Bernhard Maier a été nommé président du conseil d'administration de Skoda en novembre 2015

Surprise chez Volkswagen ! Après le départ de Luca de Meo, patron de Seat, pour Renault, le groupe auto allemand doit composer une nouvelle fois avec le départ de l’un des patrons emblématiques de ses filiales : Bernhard Maier va quitter son poste de président du conseil d'administration du constructeur Skoda à la fin du mois de juillet 2020. Suite à une démission ou à un départ à la retraite - rien n’a encore été confirmé - ce patron avait pris ses fonctions à la tête de la firme tchèque en novembre 2015. Son successeur sera nommé, puis annoncé lors de la première réunion du comité de direction de Skoda, qui aura lieu en août 2020.

Bernhard Maier a relancé Skoda

Sous sa direction, Skoda a considérablement élargi ses ventes et sa gamme de modèles avec le lancement des Kodiaq, Karoq et Kamiq. L'entreprise tchèque se prépare également à commercialiser l'Enyaq, son premier véhicule 100% électrique, basé sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen.

Le président du groupe Volkswagen, Herbert Diess, a déclaré que Bernhard Maier "avait apporté une contribution extraordinaire à l'amélioration de l'image de la marque", en ajoutant que "ses années chez Škoda sont parmi les plus réussies au cours des 125 ans d'histoire du constructeur."

Auparavant, Bernhard Maier a travaillé pour BMW (en 1988) et a pris la présidence du conseil d'administration de Porsche Allemagne en 2001 et, en 2010, il a été nommé membre du conseil des ventes et du marketing de la marque, où il a développé l’organisation commerciale. Il détient une formation de mécanicien automobile, est titulaire d’un brevet de maîtrise en mécanique et d'un diplôme de gestion d’entreprise.

