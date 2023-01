Skoda teste un service de livraison des courses... dans la voiture Le constructeur automobile expérimente à Prague un nouveau service, baptisé Car Access, qui permet aux automobilistes de se faire livrer leurs achats en ligne directement dans le coffre de leur voiture par des coursiers !

Benoît Landré Par

Voir les photos Skoda teste un nouveau service qui propose à ses clients de se faire livrer leur achat en ligne par un coursier dans le coffre de leur voiture.

Après la livraison de voitures au domicile des clients, qui se démocratise de plus en plus, Skoda franchit encore un palier dans les services différenciants en proposant la livraison des achats réalisés sur Internet dans le coffre de la voiture. Baptisée Car Access, cette solution proposée aux possesseurs d’un modèle de la marque, accessible depuis l’application MySkoda, fait actuellement l’objet de tests à Prague. Concrètement, après avoir finalisé ses achats sur une plate-forme de e-commerce partenaire, le client sélectionne l'option “livraison dans le véhicule” et détermine l’heure et le lieu où sera positionné le véhicule. Le jour de la livraison, le coursier de l'entreprise partenaire choisie déverrouille la voiture, place le colis dans le coffre et la verrouille. « Les coursiers utilisent une application smartphone pour localiser et déverrouiller la voiture. Ainsi, celle-ci ne peut être ouverte qu'une seule fois et dans un créneau horaire approuvé par le client », précise Skoda.

Le service Car Access n’est disponible à ce jour que pour les modèles de la marque construits à partir de 2019 et équipés de la technologie Remote Access. Par ailleurs, le client doit activer la fonction de verrouillage/déverrouillage à distance. Le constructeur informe que le service sera offert sur les modèles Enyaq iV, Kamiq et Scala à une date ultérieure.

Déploiement dans d'autres marchés internationaux

La phase pilote menée à Prague devrait être achevée en fin d’année 2021. Le constructeur informe que la fonctionnalité sera optimisée et proposée dans d'autres villes de République tchèque ainsi que d'autres marchés internationaux.

Tags