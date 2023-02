Smart passe en mode survie Comme les salariés de l'usine d'Hambach, la petite citadine de Daimler est entrée en résistance. Entre la Lorraine et la Chine, l'avenir de Smart est incertain et ses ventes sont au plus bas.

Voir les photos La 3e génération de Fortwo, développée avec Renault et fabriquée dans l'usine d'Hambach, a été lancée en 2014. Depuis son restylage début 2020, cette "puce des villes" n'est plus commercialisée qu'en version électrique, baptisée EQ, ce qui explique la baisse des ventes de Smart en France

A l’heure où la France affiche son ambition de devenir un des principaux producteurs de véhicules "propres" en Europe en 2025, le site de production d’Hambach, en Moselle, est sur le point d’accueillir le Grenadier du groupe britannique Ineos, soit un gros 4x4 "à l’ancienne" qui devrait succéder aux petites Smart Fortwo électriques. Une issue pas franchement en adéquation avec les objectifs environnementaux du gouvernement français, mais qui permettrait de préserver le site et les emplois.

L’usine d’Hambach ne produit que des Smart depuis 1998, date de lancement de la première génération de Smart City coupé. Une position atypique dans l’industrie automobile, qui lui avait valu le surnom de "Smart­ville". Mais le site se retrouve rattrapé par la dure réalité économique et sanitaire. Un scénario impensable pour ses 1 600 salariés il y a deux ans, en mai 2018, quand Dieter Zetsche, PDG de Daimler, annonçait, devant Emmanuel Macron, un investissement de 500 M€ dans l’usine d’Hambach et dans le produit.

Promesses sans lendemain

Depuis mars 2019, il est acté que la production des Smart EQ Fortwo et EQ Forfour sera assurée en Chine à partir de 2022, dans le cadre d’une coentreprise entre Daimler et Geely. Cette annonce avait porté un premier coup de massue aux salariés, à la ville et au département. Le groupe allemand avait cependant assuré que le site de production français continuera de fabriquer l’actuelle génération de Smart électrique jusqu’en 2022, ainsi que des modèles électriques de Mercedes-Benz (dont la compacte EQA et le SUV EQB). Des promesses sans lendemain, puisque Daimler, un peu à la surprise générale, a annoncé, le 3 juillet 2020, son intention "d’entamer des discussions sur une vente de son usine française d’automobiles à Hambach". Deuxième coup de massue.

Deux ans de sursis ?

À l’heure où nous écrivons, le groupe pétrochimique Ineos, surtout connu des suiveurs du Tour de France, confirme que les discussions sont bien avancées avec Daimler pour la reprise du site. Et Smart dans tout ça ? C’est le flou. Selon Les Échos, le constructeur allemand a accepté de reculer de deux ans, jusqu’en avril 2024, la fin de la production de la Fortwo à Hambach. Une annonce qui soulève de nouvelles questions. Où seront fabriquées les Smart vendues en Europe entre 2022 et 2024 ? Deux générations de produits cohabiteront-elles au catalogue ? « Un accord aurait été trouvé avec les syndicats pour maintenir la production de Smart à Hambach jusqu’en 2024, ce qui va permettre de faire la jonction avec la nouvelle génération de Fortwo en provenance de Chine, qui devrait arriver vers 2023-2024, indique Denis Schemoul, analyste chez IHS Markit. Mais il ne faut pas s’attendre à des volumes dépassant les 20 000 unités par an. L'usine continuera de tourner au ralenti, comme c'est le cas depuis la fin de 2019. Par ailleurs, si le modèle d’Ineos rencontre le succès, cela représentera entre 10 000 et 20 000 véhicules par an, mais il ne faut pas s’attendre à beaucoup plus ».



Seule certitude à ce jour, Smart est un produit 100% électrique. Les versions restylées, lancées en début d’année, n’offrent cependant aucun changement au niveau des batteries par rapport aux premiers modèles EQ lancés en 2017, témoignant d’une marque sous respiration artificielle, en attendant l’arrivée de la nouvelle génération en provenance de Chine. La version made in France sera-t-elle encore commercialisée pendant quatre ans, sachant que les ventes s’écroulent ?

La production de Smart en Europe sur les derniers mois de 2020

La production de Smart en Europe sur les derniers mois de 2020 Modèle Site de production Sep. Oct. Nov. Dec. Total 2020 Fortwo Hambach 1 249 2 978 2 978 2 437 17 716 Forfour Novo Mesto 870 611 664 671 6 964



Ce basculement au tout électrique a inévitablement affecté les ventes, dont la chute a été en plus creusée par la crise sanitaire. Au cumul des huit premiers mois 2020, il s’est écoulé 858 Smart en France, soit une baisse de 89,2% par rapport à la même période de l’an passé (7 960 unités fin août 2019), sur un marché hexagonal en retrait de 32%. La marque est à l’arrêt, seuls 121 modèles ont été immatriculés en août. Au début de l’année, IHS Markit tablait sur un volume de production de 25 000 Smart électriques à Hambach, soit une perte de 38 000 unités par rapport à 2019. Selon les dernières estimations du cabinet de données économiques, mises à jour fin août, ce ne sont plus que 17 700 exemplaires qui sortiront des chaînes de montage de l’usine mosellane. Pour la Smart EQ Forfour, fabriquée chez Renault Novo Mesto, en Slovénie, il table sur un volume de production de près de 7 000 voitures en 2020.



Les prévisions de ventes de Smart (dernier quadrimestre 2020 France)

Les prévisions de ventes de Smart en France sur le dernier quadrimestre 2020 Sep. Oct. Nov. Dec. Total 2020 Forfour 102 90 78 49 499 Fortwo 169 152 134 86 1207 Fortwo Roadster 60 50 42 26 252



NDLR : contacté par nos soins, Daimler n’a pas souhaité s’exprimer, tandis que les distributeurs Smart sollicités n’ont pas répondu.

