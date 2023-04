Sofdicar propose aux distributeurs de louer leur flotte de véhicules La société Waxoyl Sofdi et l'importateur automobile belge D'Ieteren se sont associés pour créer la solution digitale Sofdicar. Celle-ci propose aux concessionnaires de mettre en location une partie de leur flotte de véhicules afin de générer des revenus additionnels.

Benoît Landré Par

Voir les photos Waxoyl Sofdi et l'importateur automobile belge D'Ieteren se sont associés pour créer la solution digitale Sofdicar à destination des concessionnaires automobiles.

Partenaire des concessionnaires automobiles avec sa marque Waxoyl (protection de peinture, anti-corrosion…), le groupe Sofdi s’est associé à MyMove, marque du groupe D’Ieteren, pour créer la solution digitale Sofdicar. Cette offre, qui sera disponible en France à partir du 15 septembre 2022, a pour ambition de mettre en relation les concessionnaires qui souhaitent ouvrir partiellement leur parc à la location avec des utilisateurs finaux en quête d’un véhicule pour une courte période. « Dans un marché en forte croissance mais aussi en forte tension, Sofdicar offre l’opportunité pour les professionnels d’une nouvelle source de profits grâce à un modèle économique conçu pour faire baisser les charges fixes et monétiser les valeurs résiduelles, avec la possibilité par ailleurs d’ajouts de services (livraison à domicile, siège bébé, rachat de franchise...) », expose le groupe Sofdi, qui s’aventure pour la première fois sur un nouveau terrain pour renforcer sa position auprès des groupes de distribution.



L’application repose sur la technologie développée par MyMove, une start-up soutenue par l’importateur belge D'Ieteren (au sein du Lab Box), qui permet de connecter la flotte de véhicules. « Nous partageons le même objectif qui est d’améliorer la marge opérationnelle des concessionnaires au moyen d’actions concrètes et innovantes », commente Guy-Louis de le Vingne, CEO MyMove. La start-up a annoncé en avril dernier avoir finalisé une levée de fonds de 3,2 millions d’euros auprès des groupes automobiles belges Valckenier, D'Ieteren et Ginion.

Fluidifier la gestion des véhicules de remplacement

La solution Sofdicar vise notamment à « fluidifier la gestion quotidienne des véhicules de remplacement grâce à un boîtier Continental installé dans les véhicules. Ainsi équipés, les modèles n’étant pas utilisés en permanence, notamment le week-end, peuvent aussi être ouverts à la location. Cela permet alors de générer un chiffre d’affaires additionnel qui vient minorer le coût du parc », souligne le groupe Sofdi. Les véhicules de location gérés par le concessionnaire via une enseigne spécialisée peuvent aussi être équipés afin d’être proposés sur l’application.



Au-delà de la clientèle de particuliers, la solution Sofdicar constitue un moyen permettant aux groupes d’adresser les communes et les collectivités locales et de se positionner comme un acteur de la « mobilité urbaine » en proposant des autos à la location sur les emplacements dédiés (parking de gare, de centre-ville …).

2 500 véhicules « convertis » à la location