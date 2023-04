Solutrans 2023. Les constructeurs de camions et le groupe Stellantis en force L’évènement lyonnais (21-25 novembre 2023) réunira pour la première fois une dizaine de constructeurs de poids lourds, ainsi que les marques généralistes du groupe Stellantis. Un focus important sera consacré aux véhicules utilitaires et à la livraison du dernier kilomètre.

Voir les photos Plusieurs acteurs européens spécialisés dans la conception et la fabrication de vélos-cargos seront présents à Solutrans. Francis Mainard

En 2021, Solutrans avait été l’un des premiers grands Salons professionnels à retrouver sa place dans le calendrier après une longue période de pause forcée due à la crise sanitaire. Pour cette édition 2023, qui se déroulera du 21 au 25 novembre, l’évènement lyonnais, qui se veut le « carrefour mondial du véhicule industriel et urbain », annonce d’ores et déjà la signature de plus de 600 exposants. À sept mois de l’ouverture du Salon, Patrick Cholton, président de la Fédération française de la carrosserie (FFC), avance un taux de remplissage presque équivalent à celui de l’édition 2021. Les organisateurs s’attendent à réunir plus de 1 000 entreprises et marques lors de l’évènement, dont 30 % d’acteurs internationaux.

Le secteur du véhicule utilitaire en conquête

Pour la première fois, treize constructeurs de véhicules industriels exposeront à Eurexpo Lyon (Nikola, Ford Trucks, Volta Trucks, Scania…). Seul le suédois Volvo Trucks sera absent, faute de nouveautés à présenter. Les organisateurs annoncent également la signature d’une trentaine de fabricants de remorques et semi-remorques, dont les principaux acteurs européens, ainsi qu’une vingtaine d’entreprises issues du secteur du pneumatique.

Autre première : le groupe Stellantis a récemment confirmé sa présence avec ses marques Peugeot, Citroën, Fiat et Opel. « Jamais Solutrans n’avait réuni un tel plateau dans le véhicule utilitaire. Cela s’explique par l’émergence d’un nouveau profil de clients », avance Patrick Cholton. Le constructeur-carrossier Durisotti sera de retour sur l’évènement lyonnais (ce qui ne devrait pas être le cas du groupe Gruau).

Le chiffre : 73 % Selon une enquête réalisée pour le compte de Solutrans, 73 % des professionnels du véhicule industriel et urbain restent confiants en l’avenir malgré un contexte de révolution des usages et problématiques liées à l’utilisation des énergies.

Le vélo-cargo s'imisce dans la chaîne logistique

La thématique consacrée à la livraison urbaine et au dernier kilomètre mettra en lumière les avancées technologiques et les solutions délivrées par les acteurs du secteur du véhicule utilitaire. Une trentaine d’entreprises et de constructeurs-carrossiers spécialisés dans le vélo-cargo, dont la société lyonnaise Kleuster, feront une entrée remarquée à l’occasion de cette édition 2023. Une enquête réalisée pour le compte de Solutrans révèle que, « à 6,5 %, le vélo-cargo est la première solution utilisée ou testée par les professionnels comme solution de transport pour la livraison urbaine ».

Une proportion qui devrait aller en grandissant avec la mise en place des zones à faibles émissions (ZFE), mais également avec la création « d’hôtels logistiques » à l’entrée des grandes métropoles ou de hubs dans les parkings des centres-ville.

Media Image Image L'édition 2023 de Solutrans couvrira une superficie de 95 000 m2 et occupera 6 halls. Francis Mainard

La thématique du rétrofit au menu de Solutrans

Le rétrofit, présenté comme une alternative pour les VUL en milieu urbain, sera par ailleurs l’une des principales thématiques de cette édition 2023 de Solutrans. « Nous n’en parlions presque pas il y a deux ans, et il s’agit aujourd’hui d’un sujet qui monte en puissance avec les ZFE », soulève Patrick Cholton.

Comme lors des éditions précédentes, une place prépondérante sera consacrée à la transition énergétique, avec la mise en avant des différentes énergies sur lesquelles travaillent les constructeurs de camions et d’utilitaires (pile à combustible, électrique batterie, GNV, biocarburant). Une dizaine d’énergéticiens seront rassemblés dans les allées d’Eurexpo Lyon pendant les cinq jours du Salon (TotalEnergies, Vinci, Engie…).