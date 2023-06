Soutenue par le Gouvernement, la société Sowatt Solutions de Jean Lain voit plus grand Fondée par le groupe Jean Lain Mobilités en 2021, la société Sowatt Solutions fait partie des sept lauréats de l'appel à projets « Soutien au déploiement de stations de recharge pour les véhicules électriques ». Cette aide du Gouvernement va contribuer au déploiement de bornes ultra-rapides.

Voir les photos Le sous-préfet à la relance et à la transformation, Samy Sisaid, chargé de mener à bien le déploiement du plan France 2030, était en visite fin mai au sein d'une concession du groupe Jean Lain. Sowatt

Dans le cadre du plan France 2030, Sowatt Solutions a été choisi par le Gouvernement pour contribuer au déploiement de bornes de recharge haute puissance à travers le pays. La société fondée par le groupe de distribution Jean Lain Mobilités il y a deux ans fait partie des sept lauréats de l’appel à projets baptisé « Soutien au déploiement de stations de recharge pour les véhicules électriques ». Le montant global de l’aide pour les sept entreprises sélectionnées* s’élève à environ 38 millions d’euros.

« Les lauréats contribueront au déploiement de réseaux de bornes de recharge haute puissance (> 150 kW) sur le territoire national, permettant ainsi l’installation de 178 stations sur tout le territoire métropolitain » exposait le ministère de la Transition écologique dans un communiqué diffusé le 8 février dernier. Et de poursuivre : « Plus de 1 000 points de charge haute puissance ouverts au public seront ainsi financés dans les zones denses et les territoires, mettant à disposition des particuliers et des professionnels une offre accessible de recharge des véhicules en moins de 30 minutes. »

10 millions d'euros sur la table

La société Sowatt Solutions va bénéficier d’une aide de 4,2 millions d’euros de la part du Gouvernement afin d’accélérer l’installation de bornes ultra-rapides, principalement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. « Nous avions prévu initialement de mettre 1 million d’euros sur la table pour mener à bien ce développement. Finalement, nous allons investir 10 millions d’euros, dont 4,2 millions proviendront de l’Ademe » informe Émilie Forster, directrice de Sowatt Solutions.

La société prévoit de déployer 100 nouveaux points de charge à l’horizon de 2025 (soit une vingtaine de hubs), dont 70 à haute puissance. Les premières stations de recharge seront mises en service pour le public cet été auprès d’acteurs privés (restaurants et supermarchés) dans les villes de Divonne-les-Bains (Ain), Rumilly (Haute-Savoie) et Voglans (Savoie). Sowatt Solutions participera au deuxième appel de fonds de l’Ademe, prévu le 15 juin 2023, « afin de faire poursuivre sa contribution à la démocratisation des véhicules électriques ».

Plus de 60 bornes installées dans les concessions de Jean Lain

La start-up du groupe Jean Lain Mobilités, qui s’appuie sur une quinzaine de collaborateurs, indique être à l’initiative d’un maillage de 200 points de charge allant de 22 à 400 kW. « Ces infrastructures, positionnées plus particulièrement sur les zones périurbaines, mais aussi dans les zones à fort flux touristiques, sont accessibles à tous », indique la société. Sowatt Solutions assure notamment la gestion d’une soixantaine de points de recharge au sein des concessions du groupe de distribution (principalement des bornes de 7 à 22 kW), dont neuf ultra-rapides.

L’entité savoyarde, qui travaille avec cinq fournisseurs de bornes (dont Wellborne du groupe Central Autos), n’équipe pas pour l’instant les concessions d’autres groupes de distribution automobile. Elle a également assuré l’installation de 400 bornes auprès de clients particuliers (des maisons individuelles uniquement) depuis deux ans.

Un taux de pénétration sur la vente de bornes inférieur à 10 %

« Sowat Solutions est une activité à part entière au sein de Jean Lain Mobilités. Nous bénéficions cependant des moyens marketing du groupe, d’achats et d’approvisionnements énergétiques mutualisés, et nous profitons de la collaboration des vendeurs des concessions, qui sont des apporteurs d’affaires auprès des clients particuliers et des entreprises. Nous nous distinguons également de nos concurrents par notre forte connaissance des véhicules électriques et des acheteurs », rapporte Émilie Forster. Le prix moyen des solutions de recharge commercialisées par Sowatt Solutions se situe à 2 200 €. La société informe qu’entre 5 et 10 % des ventes de voitures électriques réalisées au sein du groupe sont adossées à la vente d’une borne de recharge. En 2022, l’entité a généré un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros.

* Les sept lauréats pour l’appel à projets lié au développement des bornes de recharge sont Dream Energy, Electra, Allego France, Syder, TotalEnergies, Engie mobilités électriques et Sowatt Solutions.