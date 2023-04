Spoticar change de garantisseur pour PSA Insurance La division véhicule d'occasion du groupe automobile PSA France a informé son réseau Spoticar du changement de prestataire de garantie. Les concessions Peugeot ne pourront plus compter sur Cirano et les sites Citroën, sur Icare.

Voir les photos Spoticar est le nouveau label de véhicules d'occasion du groupe PSA pour les marques Peugeot et Citroën

Par un courrier adressé à l’ensemble du réseau, le groupe PSA et sa business unit consacrée aux véhicules d’occasion viennent d'informer que tous les contrats d’agrément du label Spoticar « changeront de prestataire pour la garantie à partir du 1er septembre 2021 ». Rappelons que le label VO Spoticar a entamé son déploiement au début de l'année 2020, avec pour principal objectif de gérer les activités de garantie en interne.

Les garantisseurs Icare et Cirano à la porte

En effet, les souscripteurs, actuels et à venir, d’une convention de partenariat (assurance ou mandat de gestion) couvrant les coûts des réparations effectuées dans le cadre de la garantie Spoticar ne collaboreront plus avec Cirano pour le réseau Peugeot ou Icare pour le réseau Citroën. Le nouveau prestataire choisi n’est autre que la société PSA Insurance, via PSA Automobiles SA pour la gestion déléguée, est-il indiqué dans la note.



« Conformément à l’article 7.5 du contrat précité, la police que vous avez souscrite précédemment auprès de la société Icare ou Cirano cessera donc de plein droit à compter de l’ouverture effective des services PSA, qui interviendra entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021 au plus tard. La date d’ouverture des services sera déterminée pour chaque site en fonction du calendrier de déploiement qui vous sera communiqué », conclut PSA.



