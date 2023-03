Stellantis abandonne la réorganisation d'Opel en Allemagne Sous la pression des syndicats et des responsables politiques, le groupe automobile Stellantis (PSA-FCA) a renoncé au projet de scission d'Opel en Allemagne et signé un accord. Fermée depuis septembre, l'usine d'Eisenach va rouvrir en janvier 2022 et produira le Grandland.

Selon l'AFP, Stellantis a abandonné la possible réorganisation d'Opel en Allemagne. Un projet qui préoccupait les syndicats et irritait certains responsables politiques. IG Metall, l'organisation syndicale allemande de la métallurgie, et le groupe automobile né de la fusion entre PSA et FCA ont même annoncé conjointement un accord pur apaiser les tensions et éviter le conflit. « Le transfert prévu du site d'Eisenach (centre) et de l'usine historique d'Opel à Rüsselsheim (ouest) vers le groupe Stellantis est évité », indique le syndicat dans un communiqué. Pour rappel, au mois d'octobre avait été évoquée l'option de rendre juridiquement indépendantes ces deux usines allemandes « pour renforcer la coopération et la flexibilité dans le réseau de production ». Une fois indépendants, ces sites industriels auraient directement été rattachés à une filiale du constructeur et non plus à l'entreprise Opel.

Les emplois assurés à Opel Eisenach

Ce projet mal digéré a suscité de vives critiques à l'encontre du comité d'entreprise et même de responsables politiques régionaux, les syndicats accusant le constructeur de vouloir, avec ce « démantèlement », « fuir » la cogestion avec les salariés, un pilier du modèle économique allemand. IG Metall assure ainsi que cette cogestion va perdurer et parle même d'une « grande réussite », avant de conclure : « Le démantèlement d'Opel a pu être évité, et les emplois sont assurés. »



À cause de la pénurie de semi-conducteurs qui touche l'industrie automobile mondiale, l'usine d'Eisenach a fermé ses portes au mois de septembre 2021. Mais, avec ces nouvelles négociations, le site va pouvoir rouvrir au tout début du mois de janvier 2022, Stellantis ayant assuré que la production exclusive du nouveau SUV, l'Opel Grandland, reprendrait à Eisenach à cette date. De quoi entrevoir pour la marque d'outre-Rhin un avenir plus serein. Notons que la fabrication du modèle avait été transférée en France, à Sochaux (Doubs), après la fermeture temporaire du site. Or cette réorganisation laissait les syndicats plutôt inquiets quant à un possible abandon définitif de l'activité d'assemblage sur place.



L'usine d'Eisenach deviendra certes sa propre entité juridique, mais elle restera une branche d'Opel. L'usine de Rüsselsheim, de son côté, gardera sa place au sein du constructeur allemand, a précisé un porte-parole. Stellantis emploie quelque 1 300 personnes à Eisenach, tandis que Rüsselsheim compte 2 100 salariés. « Les conditions de travail pour l'ensemble des employés sont inchangées, et les conventions collectives restent en vigueur », a précisé le groupe.

