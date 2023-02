Stellantis adopte le châssis numérique de Qualcomm Le groupe automobile Stellantis (PSA-FCA) a intégré Qualcomm à la liste des partenaires contribuant au développement de ses véhicules connectés. À compter de 2024, les modèles des quatorze marques intégreront le Snapdragon Digital Chassis du géant américain de semi-conducteurs.

Justine Pérou Par

Voir les photos À compter de 2024, chaque nouveau modèle de Stellantis conçu sur l'une de ses quatre plates-formes électrifiées intégrera la solution Qualcomm Snapdragon de nouvelle génération

Quand Qualcomm s’invite chez les constructeurs automobiles et multiplie les partenariats. Après Renault, Volvo, Ferrari ou encore BMW, Stellantis vient lui aussi de tomber dans les mailles du filet du géant de la technologie mobile et des semi-conducteurs. Le groupe l'a en effet choisi pour développer l’architecture électronique de ses véhicules. À la mi-avril 2022, le duo a annoncé une collaboration technologique pluriannuelle applicable aux quatorze marques de Stellantis. Elle vise à équiper dès 2024 des millions de véhicules conçus sur l’une de ses quatre plates-formes électrifiées du châssis numérique de quatrième génération nommé « Snapdragon Digital Chassis ».



Première mise en application par Maserati

En quelques mots, le constructeur va utiliser les puces SnapDragon du fournisseur américain comme base moteur de ses deux futures plates-formes numériques, soit pour les systèmes d’info-divertissement et de communication de STLA SmartCockpit, et pour les services via le cloud de STLA Brain (notifications, gestion de flottes, monitoring de conduite…).

En intégrant cette solution, mais aussi la technologie 5G dans ses systèmes télématiques, Stellantis entend répondre aux attentes des clients qui souhaitent profiter d’expériences innovantes et personnalisées capables d’évoluer tout au long de la durée de vie du véhicule. Maserati sera la première marque à adopter cette architecture. Dans un communiqué, il est stipulé que les projets visant à regrouper toutes les spécialités Software au sein de plates-formes de High Performance Computing (HPC), tout en contribuant à la sécurisation des chaînes d’approvisionnement de Stellantis pour les composants stratégiques, seront ainsi facilités.

Stellantis veut gérer ses composants électroniques

« Notre collaboration avec Qualcomm Technologies démontre une fois encore notre capacité à identifier les leaders du secteur pour travailler aux côtés de nos équipes internes passionnées et talentueuses, alors que nous transformons nos véhicules grâce au Software. Au final, cette approche nous permettra de mieux répondre à l’évolution des modes de vie de nos clients grâce à des fonctionnalités sûres, personnalisées et toujours connectées », souligne Carlos Tavares, CEO de Stellantis. Et d’ajouter : « La solide expérience automobile de Qualcomm Technologies et son envergure en tant que leader sur le marché des semi-conducteurs nous permettront d’intégrer verticalement les éléments clés de nos nouvelles plates-formes et de gérer plus étroitement la totalité de la chaîne d’approvisionnement des composants électroniques. Ainsi, nous serons en mesure d’assurer l’accès aux meilleures technologies, de garantir la réalisation du potentiel de Stellantis en matière de volume et d’atteindre les objectifs de notre plan stratégique Dare Forward 2030. »



Rappelons que le constructeur dispose déjà d’un arsenal compétitif sur ce sujet. Il s’est en effet lié à Foxconn, Amazon et Waymo. En janvier dernier, le patron Carlos Tavares avait évoqué un investissement de plus de 30 milliards d’euros à trois ans pour la mise en œuvre de ses stratégies d’électrification et de software. Il disait aussi se donner huit ans pour faire de Stellantis une « tech company de la mobilité durable ».

Tags