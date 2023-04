Stellantis choisit Autobiz pour assurer la gestion des reprises de voitures d’occasion Le constructeur automobile Stellantis va s’appuyer sur les solutions digitales de la société Autobiz pour couvrir les reprises de voitures d’occasion associées à la vente de voitures neuves sur Internet. Ce sont 4 000 points de vente dans dix pays européens qui vont être équipés de ces outils.

Les concessionnaires des réseaux du groupe Stellantis seront équipés des outils de la société Autobiz pour réaliser les reprises de voitures d'occasion.

Dans le cadre du Programme New Retailer Model, les distributeurs européens des marques du groupe Stellantis vont progressivement passer du contrat de concessionnaire traditionnel à celui d’agent commissionnaire pour la vente de véhicules neufs. « La transition du contrat concessionnaire à un contrat de genuine agent impose au constructeur de fournir une solution de couverture des reprises sur les ventes de VN », est-il ainsi soulevé dans un communiqué publié le 26 avril. Ces solutions digitales seront déployées par la société Autobiz.

Celle-ci a été désignée par Stellantis pour gérer les reprises de voitures d’occasion adossées aux ventes de voitures neuves. L’outil Clic2Sell permettra aux distributeurs de proposer et garantir un prix de reprise au particulier qui choisira de réaliser son parcours sur Internet. « Le particulier pourra alors procéder à la commande d'un véhicule neuf associée à la reprise de son véhicule d’occasion », précise Autobiz. Conformément aux ambitions affichées par le constructeur, la digitalisation prendra une part de plus en plus prépondérante dans le processus de vente.

Pour les transactions réalisées au sein des points de vente, la société a conçu l’outil Carcheck, qui permet de déterminer, après une inspection du VO au sein de la concession, un prix garanti. « Autobiz sera donc en mesure de proposer une solution globale de reprise à des prix garantis en ligne et chez chaque distributeur pour le compte de Stellantis », indique l'entreprise partenaire. Ses solutions seront interfacées avec les outils du constructeur (site d'e-commerce, solutions de gestion des ventes…).

Dans les prochains mois, ce sont 4 000 points de vente présents dans plus de 10 pays européens qui seront équipés des solutions Autobiz. L’ensemble des ventes de voitures neuves réalisées à compter de juillet 2023 en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg sera encadré par le nouveau contrat d’agent commissionnaire. Celui-ci entrera en vigueur au 1er janvier 2024 pour les distributeurs en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, en Pologne, au Portugal et au Royaume-Uni pour les commandes des marques premium et des véhicules utilitaires.

Renforcement du partenariat entre Stellantis et Autobiz

Stellantis s’était déjà rapproché d’Autobiz en ce début d’exercice 2023 pour permettre aux concessionnaires ayant adopté le label Spoticar de réaliser des reprises « cash » sur les véhicules d’occasion des particuliers. Pour rappel, le constructeur (PSA à l’époque) était entré dans le capital de la société en 2017 en prenant une participation minoritaire.