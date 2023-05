Stellantis demande au Royaume-Uni de modifier l’accord sur le Brexit Le constructeur automobile Stellantis a annoncé ne plus être en mesure de respecter les règles commerciales du Brexit sur la provenance des pièces. Le groupe exhorte donc le Royaume-Uni à revoir son accord sur le Brexit, au risque de devoir fermer certaines de ses usines britanniques.

Par Robin Schmidt

Voir les photos Le constructeur Stellantis a annoncé que ses usines britanniques seraient contraintes de fermer, si le Royaume-Uni ne renégociait pas immédiatement son accord sur le Brexit. DR

Le groupe Stellantis, qui s’est pourtant engagé à fabriquer des voitures électriques au Royaume-Uni, ne sera plus en mesure de respecter les nouvelles règles commerciales du Brexit sur l’origine des pièces, qui devront entrer en vigueur en 2024. « Nous ne sommes plus en mesure de respecter ces règles », a-t-il déclaré dans sa soumission au Parlement, citant des facteurs externes tels que la guerre en Ukraine, les problèmes d'approvisionnement et l'inflation des coûts des matières premières.

Craignant de ne plus pouvoir être compétitif, le constructeur automobile a donc demandé au gouvernement britannique de revoir son accord avec l’Union européenne et de prolonger les règles actuelles sur l’approvisionnement des pièces jusqu’en 2027. Pour rappel, cet accord prévoit que 45 % de la valeur d'un véhicule électrique doit provenir de la Grande-Bretagne ou de l'UE, afin d’éviter des droits de douane supplémentaires.

Des droits de douane de 10 % sur les exportations vers l’UE

Les nouvelles règles du Brexit sur la provenance des pièces automobiles pourraient ainsi confronter le fabricant à des droits de douane de 10 % sur les exportations de fourgonnettes électriques vers l'Union Européenne. Face à un tel changement, Stellantis a affirmé qu’il pourrait être contraint de fermer certaines de ses usines d’outre-Manche, entraînant de fait la perte de milliers d’emplois. « Si le coût de fabrication des véhicules électriques au Royaume-Uni devient non compétitif et non durable, les opérations seront fermées », a souligné le constructeur.

Qui poursuit : « Les fabricants ne continueront pas à investir et (au lieu de cela) délocaliseront leurs opérations de fabrication en dehors du Royaume-Uni, comme on l'a vu avec des fabricants britanniques précédemment établis tels que Ford et Mini. » Le groupe Stellantis possède deux usines au Royaume-Uni. La première, qui est basée à Luton, fabrique les grands fourgons du constructeur, tandis que la deuxième, qui se situe à Ellesmere Port, est un ancien site de production de l’Opel Astra. Cette deuxième usine deviendra par ailleurs le lieu de production des versions électriques des fourgonnettes Opel et Vauxhall Combo, Peugeot Partner et Citroën Berlingo, dont les livraisons devraient débuter cette année.